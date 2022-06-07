Tok tutan besinlerle iştahınızı yönetin

Sağlıklı bir beden için sağlıklı besinler tüketmek oldukça önemli. Günümüzde fit ve zinde bir vücuda sahip olmak için diyet yapanların sayısı da bir hayli fazla. Peki tok tutan besinlerle bu süreci daha rahat geçirebileceğinizi biliyor musunuz? Elbette gün boyu tok kalmanızı sağlayacak tek bir mucizevi besin yok, ama bazı besinler dengeli besin içeriğiyle tokluk sürenizi uzatarak iştahınızı yönetmenizi veya daha rahat bir gün geçirmenizi sağlayabilirler. İşte tokluk hissini artıran besinler:

ENERJİ SAĞLIYOR

YAĞLI TOHUMLAR: Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar içerdikleri faydalı yağ asitleri ve dengeli protein yapıları ile tok tutucu özelliğe sahiplerdir. Enerji ve besin ögesi değerleri oldukça yüksek olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir. Omega 3 açısından zengin olan ceviz ise kalp sağlığında ve stresi önlemede etkilidir. Yağlı tohumların kavrulmamış olanlarını tercih etmeye özen göster. Kavrulmuş yağlı tohumlar içerdikleri tuz sebebiyle gün içinde susuzluğun artmasına sebep olabilir. Gün içinde ara öğün olarak veya yine zeytine alternatif olarak tüketilebilirler.

BAĞIRSAKLARA FAYDALI

TAM BUĞDAY/ TAM ÇAVDAR EKMEĞİ: Kahvaltıda veya diğer öğünlerde sizi daha uzun süre tok tutacak ve bağırsaklarınıza da iyi gelecek tam buğday/ tam çavdarlı ekmekler seçmek gerekiyor

DİYET LİFİ ZENGİNİ

AVOKADO: Avokado doymamış yağların iyi kaynağıdır aynı zamanda lif içeriği de yüksektir. Bu nedenle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan besinlerdendir. Fakat tüketirken yine de dörtte bir avokadonun bir tatlı kaşığı yağ yerine geçtiğini unutmadan tüketmekte fayda var. Evde uzun sürek tokluk hissi sağlamak için kahvaltıya veya öğle/akşam salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Zeytin yerine de avokadoyu koyabilirsiniz. Zeytin tuz içeriğiyle gün içinde susuzluk hissini daha yoğun hissetmenize sebep olabilir.

KAHVALTININ YILDIZI

PEYNİR: Sabah kahvaltısı yapmak kadar o öğündeki seçimler de önemli. Peynir, kahvaltı için iyi bir protein kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum fosfor ve B12 açısından da zengin. Dengeli karbonhidrat ve proteinin özelliği sayesinde sabah kahvaltılarında tok tutan iyi bir seçenek. Peynir yerine süt, yoğurt gibi diğer süt ürünlerini de tüketebilirsiniz.

MUCİZEVİ ÖZELLİKTE

YUMURTA: Kahvaltının yıldızı yumurtadır hiç şüphesiz. Mucizevi özellikteki bu besin içerdiği dengeli protein ve yağ sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayacak. Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden yapılan bir çalışmada kahvaltıda yumurta tüketenlerin tüketmeyenlere oranla çok daha uzun süre tok kaldığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmalar yumurta içeren kahvaltının iştah artırıcı bir hormon olan ghrelinin azalmasını sağladığını ve daha uzun süre tokluk sağladığını söylüyor.