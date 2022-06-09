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Süper besinlerle hastalıklara savaş açın

Kanser hastalıklarında iyileşmeye yardımcı olan ve bağışıklığı güçlendiren gıdalarla sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Vitamin ve mineral kaynağı sebze, meyve ve kuruyemişleri sofralarınızdan eksik etmeyin.

9.6.2022

Süper besinlerle hastalıklara savaş açın

Sebze ve meyvelerin içeriklerinden dolayı faydaları saymakla bitmiyor. Öte yandan kuruyemişler ve prebiyotiklerin de çok sayıda olumlu etkisi olduğu biliniyor. Süper besin olarak adlandırılan gıdaları mutfağınızdan eksik etmeyin, hastalıklarla karşılaşmayın...

■ YUMURTA: Yumurta içindeki yüksek protein sayesinde enerji seviyenizi korurken aynı zamanda uzun süre tok tutuyor.

■ ÜZÜM: İçeriğindeki antioksidanlar cilt hücrelerinde hasar ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin etkilerini yok etmeye yardımcı.

■ AVOKADO: Avokado kolesterolü düşürmeye yardımcı ve kalp sağlığını destekleyici.

■ PANCAR: Yüksek oranda potasyum, folik asit, demir ve kanserle savaşan antioksidanlar içeriyor.

■ MUZ: İçerdiği prebiyotikler de midedeki şişkinliği azaltıyor.

■ YABANMERSİNİ: C vitaminiyle bağışıklığa büyük katkı sağlıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

■ BRÜKSEL LAHANASI: Yaşlanma ve görüş bozukluğuyla savaşan en önemli besinlerden.

■ KAKAO: Kakaodaki flavanol tansiyonu ve stres seviyenizi düşürmeye yardımcı oluyor.

■ KIZILCIK: İster taze, ister kurutulmuş veya suyu sıkılmış olarak tüketilsin, yaşlanma etkileriyle savaşıyor.

■ HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI: Araştırmalar hindistancevizi yağındaki besin maddelerinin kolesterolü düşürmeye ve kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olduğunu kanıtlıyor.

■ BADEM: E vitamini, lif ve omega-3 yağ asitleri deposu badem, kalp hastalığı riskinizi artıran kolesterolü düşürüyor.

■ MANTAR: Antioksidanlarla bağışıklık sisteminizi güçlendirme ve hastalıklara karşı savaşma konusunda en büyük müttefikiniz.

■ DOMATES: Kırmızı rengini veren likopen bu meyvedeki en faydalı besin maddesi. Likopenin prostat akciğer, kolon ve meme kanserlerine karşı koruma sağlamaya yardımcı.

■ YOĞURT: Sindirim kanalını temizlemeye ve sindirime sürecine yardımcı oluyor.

■ SOMON: En iyi omega- 3 kaynaklarından biri olmasının yanı sıra kolesterolünüzün sağlıklı seviyelerde kalarak kalp sağlığınızın korunmasına yardımcı olan diğer sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin.

■ CEVİZ: Bu kuruyemiş, kolesterol ve damar fonksiyonları için harika bir besin.

■ KABAK: Kabak vücudunuz için güç deposudur çünkü A, C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif gibi faydalı besin maddeleriyle dolu.

STRESİ AZALTIYOR

ISPANAK: Bu besin zengini güç deposu sebze, protein, demir, kalsiyum ve A vitamini içeriği sayesinde sağlığınızı artırmaya yardımcı oluyor.
KARPUZ: Bol miktarda lif ile A ve C vitaminleri içerdiğinden sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.
ÇAY: Anksiyete, kilo kaybı, baş ağrısı, sindirim ve uyku sorunu gibi birçok vücut ve zihin problemine iyi geliyor.
ÇİLEK: Anti-enflamatuar antioksidanlar ve fitokimyasallarla dolu olan bu meyve vücutta kanser hücrelerinin gelişimini önlemeye yardımcı.
PORTAKAL: C vitamininin aynı zamanda egzersiz sonrası stres hormonları seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağındaki sağlıklı tekli doymamış yağlar kalp sağlığınızı korumada büyük önem taşıyor.

ENGİNAR: Bu süper besin metabolizmanızı harekete geçirerek toksinleri dışarı atmaya yarayan ve sindirim sürecinde önemli ölçüde yardım sağlayan lif bakımından oldukça zengin.
KUŞKONMAZ: Kuşkonmaz, kemik proteinlerini harekete geçiren ve osteoporozu önlemeye yardımcı olan K vitamini zengini.

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