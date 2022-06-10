Obezitenin nedeni yetersiz beslenme!

Obezitenin birçok nedeni olduğunu belirten Diyetisyen Leyla Zülfüqarlı, bu nedenler arasında yetersiz beslenme ve hormonal bozuklukların geldiğini belirterek, "Her ikisinin de nedeni yanlış beslenme ve yaşam tarzıdır. Hormonal bozukluklar da yetersiz beslenmeden kaynaklanır. Her obezitenin mutlak bir tıbbi nedeni vardır.

Bu yüzden öncelikle bu nedenler araştırılmalı, ardından diyetler uygulanmalıdır" diyor. Diyetisyen Leyla Zülfüqarlı, obezite ile ilgili merak edilenleri şöyle yanıtlıyor:

■ Çocukları obeziteden nasıl koruyabiliriz?

Fast food ve paketli gıdalardan uzak tutarak. Çocuklarda obezitenin başlıca nedenleri yetersiz beslenmedir.

Çocukları sağlıklı besinlere yönlendirmek özel bir çaba ve bilinç ister. Bütün besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme yerine fast food kilo aldırır.

Tüm dünyada sorun haline gelen fast food ve işlenmiş gıdalar obeziteye yol açıyor. Bunun temel nedeni, vücudun şekerinin pankreas tarafından salgılanan insüline tepki vermemesidir. Bu tür çocuklar sağlıklı dediğimiz meyveleri yiyerek bile kilo alabilirler.

■ Kadınlar mı daha hızlı kilo verir yoksa erkekler mi?

Kesin olarak söylemek mümkün değil, metabolizmaya bağlı. Herkesin obezite nedeni farklı olduğu gibi kilo verme zamanlaması da farklıdır.

40 yaş üstü kadınların kimyasallara daha fazla maruz kaldığını söyleyebiliriz.

Eskiden kadınlar tırnaklarına oje sürerdi ama şimdi oje veya jel kullanıyorlar.

Bu dolaylı olarak hormonları etkiler ve obeziteye yol açar.

■ Bazı insanlar su içtikleri zaman kilo aldıklarını söylerler. Bu mümkün mü?

Aslında bu insanlar yalan söylemezler.

Su içtiğinde şişen insanlar var. Ayrıca suyun onları şişmanlattığını düşünüyorlar. Suyun insanlarda şişmeye neden olmasının arkasında ciddi tıbbi nedenler vardır. Su-elektrolit metabolizması bozuklukları sonucu bu kişilerde şişmeye neden olur. Tedavi ile bu sorundan kurtulmak mümkündür.

Benim de böyle bir sorunu olan hastalarım var. Tedaviden 15 gün sonra bile, daha fazla su içtikleri zaman artık şişmediklerini fark ederler.

■ Tatlıları ne ile değiştirebiliriz?

Tatlı denilince akla hemen pasta ve kurabiye gelir. Onları ne kadar çok yersek tatlı ihtiyacımız sanki azalır, ama o kadar da daha çok yemek isteriz. Karmaşık tatlılar kuru meyveler ve baldır.

Onları yediğimiz zaman tatlı ihtiyacımızı gideririz ve gün içinde tekrar tatlı istemeyiz. Canımız isterse pasta bile yiyebiliriz. Önemli olan besin gruplarını tanımak, miktarları ayarlamak ve dengeli beslenmek. Örneğin gün içinde normal yemeğimizi yiyebilir ve fazladan bir dilim kek tüketebiliriz.

■ Yeşil çay ile zayıflamak mümkün mü?

Yeşil çayın faydalarını hepimiz biliyoruz ama doktor tavsiyesi olmadan, ölçüsünden fazla tüketilirse dezavantajları olabilir. Bazen insanlar yeşil çay içerlerse kilo vereceklerini düşünürler ve bütün gün yeşil çay içerler.

Bu durum tek başına zaten zayıflatmaz.

Ayrıca bu kişilerde kalsiyumfosfor metabolizmasının bozulduğunu görüyoruz.

■ İnternet diyetleri uygulamak doğru mu?

Bu tür diyetleri uygulamak tıbbi açıdan çok zararlıdır. Bazen insanlar yemek yiyip kilo vermek için mucizevi bir besin ararlar. Böyle bir şey imkansız.

Kalıplaşmış diyetlerden uzak durmanız gerekir. Çünkü diyet, muayeneden sonra insanlara özel olarak reçete edilir. Bazen bir kişinin kilo vermesine neden olan bir yiyecek, diğerinin kilo almasına neden olabilir.

İŞİN SIRRI DOGRU SEÇİMLER YAPABİLMEKTE

Bazen yediklerimiz bize beslemek yerine yalnızca kilo aldırır. Örneğin çoğumuz beyaz un ve bol margarinle yapılan bir açma veya poğaçayı yanında çayla tüketince kendimizi kahvaltı yapmış sayarız. Oysa güne böyle başladığımızda bırakın güne enerjik ve güçlü hissetmeyi, halsiz hisseder, kilo alır ve kronik hastalık riskimizi artırırız. Sağlıklı bir kahvaltı ise bize enerji veren ve kendinizi tam hissetmemizi sağlayan lif , protein ve sağlıklı yağları içerir. Örneğin bir dilim tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta, kuru yemişler ve mevsim sebzeleri ile yapılan bir kahvaltı, sağlığımıza da yatırımdır.