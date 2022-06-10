Sürdürülebilir bir diyet kilo vermenin ilk şartı

"Aslında kilo vermek çok kolay, almak zordur" diyen Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Belki inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama gerçekten de böyle. Sanılanın aksine az yemek zayıflatmaz, hatta vücudun işleyişi için gerekli enerjiyi almamak metabolik hızı yavaşlatır. Vücut kendini az yemeye adapte eder yani daha yavaş çalışır. Gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetler değil, hayata geçirebileceğiniz, zor olmayan, hep sürdürebileceğiniz bir düzen kurmaya çalışın. Kan şekerinin dengede kalması yağ kaybının temelini oluşturur bu nedenle ara öğünler bizim için önemli." Çetintaş, kilo vermek isteyenler için önerilerini sıralıyor:



3 SAATTEN FAZLA AÇ KALMAYIN

3 saatten fazla aç kalmamalısınız. Bunun için yanınıza pratik kuru meyve, ceviz badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünülür. Oysa protein da son derece önemlidir. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek lazım. Dışarıda da kolayca temin edebilirsiniz. Köfte, tavuk ve tabii ki balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcıdır. En korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek aslında diyetimize yardımcıdır. Esmer ekmeklerden (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketmeniz kan şekerinizi dengeler, gereksiz kaçamak yapmanızı engeller ve birçok B vitamini türü içererek sizi besler.



Melike Çetintaş



PİLAV PATATES YERİNE EKMEK

Pirinç pilavı, patates, makarna yemek yerine öğünlerinize ekmek eklemelisiniz. Tabii ki sebze ve bakliyat tüketimi de önemli. Bir öğün et, bir öğün sebze yemek gerçek zayıflamanın anahtarı diyebiliriz. Genellikle kilo problemi ile gelen danışanlarımızın anlattığı hikaye çok benzerdir: Ben çok yemiyorum, günde 2 öğün besleniyorum bir kahvaltı bir de akşam. Peki hocam neden kilo alıyorum? Spor salonunda 1 saat ağırlık çalışıyorum, mekik çekiyorum, basen hareketleri yapıyorum ama yağım hiç azalmadı neden? Cevap hep aynıdır: Düzensiz besleniyorsunuz.

AZ VE DÜZENSİZ YEMEYİN

Az kalori alarak düzensiz beslendiğiniz için kilo alıyorsunuz. aynı şekilde çok spor yapmak veya bölgesel hareketler çalışmak da kilo vermede azalmaya neden olabilir. Bu insanlara normal yediklerinden çok daha fazla yemek içeren bir liste verdiğimizde hızla kilo kaybetmeye başlıyorlar, bu onları da şaşırtıyor. Aslında diyetin temel taşı yemekler, listeler değil tam olarak motivasyondur.

DİYET SIRASINDA EN ÇOK YAPILAN HATALAR

SÜREKLİ olarak tartılmak. Kilo tartıda gün gün düşmez, ödem artışları sık görünür. En doğru tartı sabah açken veya en az 3 saat aç ve susuzken haftada 1 kere aynı cihaz ile alınan tartıdır.



STRESLİ ve aceleci davranmak en sık diyeti bırakma sebeplerinden. Diyette her hafta aynı sonuçları göremezsiniz. Çünkü vücutta birçok metabolik olay gerçekleşir. Bir hafta 3 kilo verip, diğer hafta yarım kilo vermek gayet normal.



GELECEĞİ olumsuz görme hatası. "Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım. Zaten başaramam" gibi olmamış şeyleri düşünerek, kendini olumsuza motive ederek diyeti bırakanlar çok. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız, diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.



KULAKLARINIZI NEGATİF YORUMLARA KAPATIN

Kilo verecekseniz, çevreden gelecek negatif yorumlara kulaklarınızı kapatmalısınız. Çok enteresandır kilo alınca size "Zayıfla" diyen arkadaşlarınız, zayıflamaya başlayınca da kıskanmaya başlıyor. "Yüzün çöktü, eskiden daha güzeldin" gibi yorumlar yapıyorlar.