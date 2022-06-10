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Haberler Sağlık Yazın kalp krizinden koruyacak 5 öneri

Yazın kalp krizinden koruyacak 5 öneri

10.6.2022

Yazın kalp krizinden koruyacak 5 öneri
YAZ aylarında kalp sağlığını korumak için öncelikle yapılması gereken bol bol su içmektir. Bunun yanı sıra;

- 40 yaş üstü kişiler ve kalp hastaları mutlaka yaz öncesi doktora görünmeli ve ilaçları konusunda düzenleme gerekip gerekmediğini öğrenmelidir.
- SIVI ihtiyacı sudan karşılanmalıdır. Alkol veya kafeinli içecekler ise zararlıdır.
- SICAKLIĞIN en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir.
- KIYAFETLER açık renkli, ince ve pamuklu olmalıdır.
- HAFİF yemekler tercih edilmeli, kızartmalardan uzak durulmalıdır.
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