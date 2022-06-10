Zehirli deniz anasına karşı karbonatlı deniz suyu

KÜRESEL ısınmanın etkileri sonucu son dönemlerde Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan zehirli pusula denizanası Yalova sahilinde de tespit edildi.

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy, "Pusula denizanası genellikle sarımsı, beyaz ve kahverengi renk tonlarına sahiptir. Zehirli bir türdür. İnsanlar temas etmekten kaçınmalı. Temas halinde ağrı ve acı hissedilebilir" dedi.

TEMAS halinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Güroy, şunları söyledi: "Tatlı su, basınçlı bandaj veya alkol asla kullanılmamalı. Temaslı bölge deniz suyu ile dikkatlice yıkanmalı. Varsa deriye yapışan parça ve dokunaçlardan gelecek fazla zehirlenmeyi önleyebilmek için kabartma tozu ve deniz suyu karışımı 5 dakika bölgeye uygulanmalı ve alerjik reaksiyon riskine karşı da hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı."