Sabah kalktığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir

Romatoloji Uzmanı Dr. Reyhan Köse Çobanoğlu, "Özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda bu hastalığa daha çok rastlıyoruz. Genetik olarak HLA-DR4 genini taşıyan kişilerin yüzde 30'u bu hastalığa daha yatkın oluyor. Bazen kişi, ailesinde hiç olmasa da bu hastalığa yakalanabiliyor yani genetik geçiş bir kural değil. Bir de en önemli faktörlerden birinin stres olduğunu söyleyebilirim. Çok stresli ve uykusuz geceler geçiriyorsanız yakalanma riskiniz artar" dedi.