Sabah kalktığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir

Hastalığın klasik belirtileri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Köseoğlu, "Çok belirgin olan belirtisi, kişi sabah yataktan kalktığında çok ağrılı ve şiş olur. Romatoid artrit, küçük eklemleri çok sever. Parmaklar, ayak bilekleri, el bileklerini daha çok tutar. Kişi özellikle sabahları buralarda katılık hissediyorsa, bardağı, kaşığı tutmakta zorlanıyorsa, örneğin pijamalarını çıkarırken düğmeleri açmakta zorlanıyorsa, günlük aktivitelerine güç başlıyor; ancak öğleye doğru şikayetleri azalıyorsa dikkatli olmalıdır. Özellikle sabah tutukluğunun varlığı iltihaplı romatizmal hastalıklar için en tipik bulgudur" diye konuştu.