Cildiniz ışıldasın

Cilt kuruluğu, çoğu kez yaşlı bir cilt görünümüne neden oluyor. Ancak alacağınız basit ama etkili yöntemlerle ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz. Beslenmede bazı gıdaların öne çıkarılması da sağlıklı, güzel bir cilt için yarar sağlıyor.

■ Bol meyve ve sebze tüketimi cilt sağlığında son derece önem taşıyor: Örneğin C vitamini serbest radikallerle savaşarak hem cildin gençleşmesine katkı sağlıyor, hem de cilde nem veriyor. Bu yüzden özellikle portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri sofranızdan eksik etmeyin.

Somon balığı derin çizgilerde etkili oluyor: Haftada iki kez ızgara somon balığı yemek cilt için son derece faydalı. Ayrıca günümüzde en etkili anti-aging yöntemlerden biri olan somon DNA'sının mezoterapi yöntemiyle cilt içine uygulanması, hacminin 10 bin katı suyu tutarak, cildin nem dengesini sağlıyor.

YUMURTA VE SÜT

■ A vitamini cildin kollajen sentezini arttırıyor, gergin olmasına katkı sağlıyor ve su tutma kapasitesini arttırıyor: Balık yağı, yumurta, süt, karaciğer, tereyağı ve peynir içinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklar. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı ile mango gibi meyveler de bolca A vitamini içeriyor. ■ Günde 10 bardak su cilt kuruluğunu önlüyor: Cilt kuruluğunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bol su tüketmek olmalı.

■ Fındık, ciltteki hasarın önlenmesine yardımcı oluyor: E vitamini antioksidan olması nedeniyle foto-yaşlanma ve UV maruziyeti sonrası ciltteki olası hasarın önlenmesinde fayda sağlıyor. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı yapıyor.

ELLERE ILIK ZEYTİNYAĞI BANYOSU YAPIN

DOĞAL bir ürün olan zeytinyağı içeriğinde yer alan, E, K vitamini, yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde cilt hasarının önlenmesine yardımcı oluyor.

SICAK DUŞ ZARARLI

■ Sıcak değil, ılık suyla yıkanın: Sıcak suyla sık duş almak, uzun süren ve banyo köpükleriyle yapılan duşlar ciltte kuruluğu artırıyor. Bu nedenle banyo ve duş süresini 10 dakikada tutmaya özen gösterin. Ayrıca sıcak değil, ılık suyla duş almaya da dikkat edin. ■ Cildi nemlendiren ürünler kullanın: Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz. Cilt bakım ürünlerinde derideki temel yapıların oksidasyona karşı daha iyi korunabilmesi ve antioksidan savunma ağının güçlendirilmesi için değişik antioksidanlar kullanılmaktadır.