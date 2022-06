Eldeki sağlık

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN



Günümüzde sağlıklı yaşamak, dinç kalmak ve hastalıklardan uzak bir hayat sürdürmek elimizin altında. Aslında aklımızın bir kenarında hep vardır 'İnsanın doktoru kendisidir' diye.

Bunu uygulamak ve hastalıksız bir hayat sürdürmek de elimizde. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazların başında hareketli bir yaşam, düzenli uyku ve yediğimiz içtiğimiz gıdalara dikkat etmek geliyor. Tabii ki insan yaşamında yaşlanmak ve işin sonu mutlaka kaçınılmaz olan ölüm. Yaşlanmak ve de sağlıklı yaşlanmak, hastalıksız bir hayat sürdürmek de insanoğlunun elinde. Erken yaşlarda düzenli doktor kontrolleri ve organlarımızın istemediği gıdalardan uzak durarak keyifli bir yaşam, keyifli bir hayat sürdürmek bize bağlı. Yeter ki irademizi ve aklımızı iyi kullanalım.

Sağlık hizmetleri ülkemizde o kadar gelişti ki artık evimizde bile sağlık hizmeti alır olduk. Hemen her branşta hekim ve teknoloji imkanları ile donanımlı hastanelerimiz, devlet katkı payları, özel sigorta desteği ile dünyada belki de en ucuz sağlık hizmetleri ülkemizde sunuluyor.

Biraz iddialı bir söylem oldu, 'dünyada en uygun sağlık hizmetleri ülkemizde' söylemi.

Evet iddia ediyorum. Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere göre en ağır ameliyatlar bile en uygun fiyatlarla ülkemizde yapılıyor. Bunun en bariz örneği 'Sağlık Turizmi'. Birçok ülkeden hastalar neden ülkemize geliyor?

Fiyatlar uygun diye.

Günümüz koşullarında bizlere göre sağlık hizmetleri ve katkı payları fazla olabilir, fakat sağlıkta birçok ilaç ve kullanılan medikal malzemeler maalesef dolarla fiyatlandırılıyor.



HAYAT KURTARAN İYİLİK

Dünya Sağlık Örgütü 14 Haziran'ı Dünya Gönüllü Kan Bağışcıları Günü olarak kabul etmişti. Türk Kızılay'ı da ülkemizde günlük ortalama 10 bin üniteye yakın kan bağışı toparlıyor. Türk Kızılay'ı 14 Haziran nedeniyle çeşitli aktivitelerle kan bağışını özendirme ve kan vermenin ne denli hayati önemli olduğunu bağışçılara anlatıyor. Peki kan bağışı nasıl oluyor, kısaca anlatmaya çalışayım. 18-65 yaş arası sağlıklı her birey rahatlıkla kan bağışında bulunabilir.

Kan vermenin birey için hiçbir sakıncasının olmadığı gibi hücre yenileme gibi çok önemli yararı da var.

Kaynağı sadece insan olan ve yaşam için zorunlu olan kanın tek kaynağının insan olması ve ihtiyaç duyulduğu zaman yerine konacak bir yedeğinin de bulunmaması sebebiyle kan vermek insan yaşamı için son derece önemli bir etkendir.

Özellikle düzenli kan vermenin pek çok yönden faydası bulunuyor. Kan veren bireylerin kan hücreleri yenilenir, kalp krizi riski azalır, baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, kanda bulunan yağ oranı düşmesi ve kemik iliği yağlanması gibi birçok faydası vardır. Kan bağışı haftası nedeniyle sağlıklı her bireyin hiç tereddüt etmeden Kızılay'ın kapısını çalıp kan vermesinde yarar var. Bir gün ummadığınız bir saatte siz veya en yakınınız, bir ünite kanın ne denli hayati önemi olduğunu görebilir, kan bağışının nasıl bir hayat kurtardığına şahitlik edebilirsiniz. Gün bugündür, mutlaka bir ünite kan bağışında bulunun.



SAĞLIK ZİRVESİ İHTİYACI VAR

İzmir'de un var, şeker var, ateş var, iyi bir helva ustasına ihtiyaç var misali. Bölgemizin her türlü imkanı var. Özellikle de sağlıkta dünyanın sayılı ve ileri teknolojilerine sahip uzman hekimlerin bulunduğu bir kentte yaşıyoruz.

Otellerimiz, turizm alanlarımız ise tartışmasız dünyanın en iyilerinden. Ne yazık ki kendimizi dışa karşı yeterince tanıtma ve anlatma ortamları yaratamıyoruz. İzmir'in mülki amirleri ve yöneticilerinin dışa yönelik anlatım ve tanıtımlarda bir adım daha ileriye gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Önümüzdeki aylarda İzmir'de planlanan sağlık zirvesi için her kesimin, her bireyin ve yöneticinin bu işin altına elini koyması gerekiyor. Kazanan İzmir ve bölgemiz olacaktır.

