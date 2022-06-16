Myomlar kadınlarda kısırlığa neden olabilir

Myomların kadınlarda en sık karşılaşılan rahim kas dokusundan gelişen, genellikle iyi huylu tümörler olduğunu kaydeden Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, genellikle 30-45 yaş arasında görülen myomların 4 kadından birinde gözlendiğini belirterek, "Myomların kanserleşme riski binde bir gibi düşük orandadır. Büyüklükleri, şekil ve yerleşimleri farklılık gösterebilir. 1 cm'den 15-20 cm'e kadar değişik büyüklükte olabildiği gibi bir kadında tek myom ya da değişik büyüklükte çok sayıda myom olabilir" dedi.



GEBELİĞİ ETKİLEYEBİLİR

Myomların bazı hastalarda hiçbir şikayet olmadan ortaya çıkabildiğini söyleyen Gürbüz, "Yoğun uzamış düzensiz adet kanamaları, myomun yaptığı basıya bağlı ağrı, kısırlık, ağrılı cinsel ilişki, sık idrara çıkma gibi bası ile ilgili bulgular, kabızlık gibi bağırsakla ilgili bulgular belirtiler arasında yer alabilmektedir" diye konuştu. Rahim içi tabakasına doğru büyümüş bir myomun hastanın gebe kalmasına engel olup kısırlık yapabileceğini belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Bazen de bu myomlarla gebe kalınırsa rahim içine yaptığı basıdan dolayı düşük ya da erken doğuma sebep olabilir. Gebelikte myomlar östrojen etkisi ile büyüme göstermekte olup gebe ve myomu olan hastanın yakın takibi gerekmektedir. Tanı için genellikle ultrason ya da doppler ultrason yeterli olmakla beraber bazı Pelvik Mr tetkiki gerekebilmektedir" diye konuştu.

MYOM ALINMASI

Çocuk sahibi olmak isteyen genç hasta grubunda rahimin korunması en önemlisidir. Myomlar hangi büyüklükte olursa olsun çıkarılması esnasında

rahime zarar vermeden rahimin korunması mümkün olabilmektedir. Bu ameliyatı yapan cerrahinin deneyimi oldukça önemlidir. Bu ameliyat cerrahın tecrübesine göre kapalı ya da açık teknikle yapılabilmektedir. Ancak laparaskopi kapaşı teknikte myomlar parçalanarak çıkarıldığı için özellikle

kanser riski olmadığında yapılmaktadır. Myomlar çıkarıldıktan sonra defektin düzengün kapatılması sonrasında gebe kalmada sıkıntı olmaktadır. Uzun yıllar sonucu oluşan tecrübemizle myomektomi sonrası hastalarımız gebe kalmakta sıkıntı çekmektedir.