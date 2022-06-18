Madımak ile kan şekerini dengeleyin

Madımak otu, doğada kendiliğinden yetişebilen ve farklı iklim koşullarına dayanıklı olduğundan ülkemizin birçok yerinde görülebilen bir ottur. Madımak otu, nisan ve haziran ayları arasında toplanıyor. Tam da şu sıralar en tazesini ve en güzelini bulmak mümkün oluyor. Kuzukulağıgiller familyasının bu lezzetli üyesinin yaprakları ve yumuşak sapları çay veya yemeği yapılarak afiyetle tüketiliyor.

FAYDALARI

- MADIMAK, güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyor.

- KAN şekerinin dengelenmesine destek oluyor, özellikle yüksek kan şekerini normal seviyelere indirmede etkili olduğu biliniyor.

- İDRAR söktürücü özellik gösteriyor.

- ÇAYI yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıyor.

- ANTİSEPTİK özellikler gösterdiğinden mide ve bağırsakta oluşabilecek hastalıkların önüne geçiyor.

- İSHAL sorununun hızla son bulmasına destek oluyor.