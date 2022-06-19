Daha zinde ve formda babalar

Erkekler kaslı vücut yapıları ve vücutlarındaki testosteron hormonu nedeniyle kadınlara göre daha hızlı bir metabolizmaya sahiptir. Kadınlar ise vücut yağ dokusunun daha fazla olması nedeniyle daha yavaş çalışan bir metabolizmaya sahiptir. Ayrıca regl dönemi, hamilelik, menapoz gibi durumlardaki hormonal değişiklikler de metabolizmayı etkileyen faktörler arasındadır. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında erkeklerin, kilo verme ve yağ yakma konusunda kadınlara göre daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bölgesel yağlanmaya dikkat! Kadınlar genel olarak armut tipi, erkekler ise elma tipi şişmanlığa yatkındır. Çünkü testosteron bel çevresi yağlanmasını tetikleyebilir.



BEL ÖLÇÜSÜNE DİKKAT!

Elma tipi şişmanlık ise armut tipi şişmanlığa göre daha tehlikelidir. Çünkü bel çevresinde yağlanmanın artması kanser, diyabet, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklar açısından risk oluşturur. Bu nedenle bel çevresi ölçümlerinde, erkekler için 94 cm ve üzeri tehlike işaretidir. 102 cm ve üzeri ise ciddi sağlık problemlerinin tetikleyicisidir. Beslenmede doymuş yağ ve kolesterolü azaltmak, bol sebze-meyve yemek, süt ürünlerini yağsız tercih etmek ve yeterli posa alımı için tam tahıl ürünleri tüketmek, erkeklerin temel beslenme biçimi olmalıdır. Bu beslenme alışkanlıkları ile kısa sürede hızlı ve kalıcı kilo kaybı sağlanabilir, hastalıklara karşı önlem alınabilir.



ANDROPOZDA NE TÜKETİLMELİ?

Kırmızı etin aşırı miktarlarda tüketilmesi vücutta asit yükü birikmesine neden olur bu da testosteron üretimini olumsuz etkiler. Ayrıca prostat ve kalp - damar hastalıkları riskini de arttırır. Bu nedenle andropoz döneminde özellikle kırmızı etten ve hayvansal yağdan uzak bir beslenme uygulanmalı. Protein önemli olduğu için balık, yumurta, peynir, kurubaklagiller ve işlenmemiş tahıllardan zengin beslenilmeli. Kalp sağlığını korumak amacıyla, omega-3'ten zengin olan balık haftada 2-3 defa tüketilmeli.



KIRMIZI MEYVELER

PROSTAT sağlığına iyi gelen kabak çekirdeği ve domates, çilek, elma gibi kırmızı meyvelere beslenmede yer verilmeli. Hsamur işi ve fastfood ürünler ise çok sık tüketilmemeli.

ÇOCUKLARIN ROL MODELİ

Anne-babaların ideal kiloda ya da obez olması, çocukların beden ağırlığını da etkiler. Ebeveynleri obez olan çocukların, diğer çocuklara göre obez olma ihtimali daha yüksektir. Evde uygulanan beslenme alışkanlıklarının çocukları da etkilediğini unutmamak gerekir. Özellikle alışkanlıkların oluşmaya başladığı küçük yaşlarda çocuklar, anne ve babayı rol model olarak görür.



SAĞLIK İÇİN ÇABA GÖSTERİLMELİ

Toplumda genellikle yemekleri anne hazırlar ve beslenme düzeniyle anneler ilgilenir diye düşünülse de, bu konuda babalara da büyük görevler düşer. Baba ve çocuk ilişkisinin obezite üzerine etkilerini inceleyen çalışmada; ilgi ve obezite arasında bir ilişki saptanmıştır. Buna göre baba ilgisi arttıkça çocuğun 2-4 yaşları arasında obez olma ihtimalinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle çocukların sağlıklı beslenmesi konusunda babaların daha fazla çaba göstermesi, obeziteyi önlemek için birkaç kurala uyması ve anneyi de teşvik etmesi oldukça önemlidir.



SPERM KALİTESİNİ ARTIRAN BESİNLER

Bitter çikolatanın içinde bulunan L-Arginin adlı bir aminoasit bulunur. Bu aminoasit, meni hacmini ve sperm sayısını artırır. Bu nedenle bitter çikolata, çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin tüketmesi gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alır. Erkek üreme sağlığı için gereken önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar. Ayrıca keçiboynuzu içerisinde bulunan enzimler, sperm ve yumurtanın birleşimini de kolaylaştırır. Evde hazırlanacak tariflerde keçiboynuzu özü ve unundan faydalanılabilir.