‘Kan şekerini yükselten meyveleri yemekle yiyin’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, "Yüksek sıcaklıkta vücudumuz su kaybediyor. Terleme aslında sağlıklı bir tepkidir. Dış ortamın sıcaklığıyla, vücut sıcaklığının dengelenmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla yaz sıcaklarında terleme oranımız artar. Ve bu da vücudumuzun suya daha çok ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu nedenle günde 2.5-3 litre su içmeliyiz. Aksi takdirde vücut kendini korumak için kemik arasındaki suları geri emerek kan dolaşımına tekrar katıyor. Ayrıca diğer organlarımızdaki özellikle sinir kanalımızdaki sıvıyı geri emerek, kana karışmasını sağlayarak kanın akışkanlığını sağlıyor. Ama organlara yeterli su gitmemesi; kabızlık, menüsküs gibi sorunların oluşmasına zemin hazırlıyor. Yani yetersiz su alımı birçok hastalığa zemin oluşturuyor" dedi.



ARA ÖĞÜNDE ELMA-ŞEFTALİ

Yaz aylarında çok yağlı yiyecekler tüketilmesi sonucunda metabolizmada bozulmalar meydana gelebileceğini ifade eden Rabia Özaslan, "Su içiminin yanı sıra meyve tüketimi de yine sıvı ihtiyacımızı karşılayabilir. Tabii çok fazla tüketmemek şartıyla. Özellikle kan şekerimizi çok çabuk yükseltip düşüren meyveleri az ve doğru zamanlarda tüketmek gerekiyor. Doğru zaman ise yemekle birlikte olan zamandır. Genellikle karpuz gibi kan şekerimizi çok ciddi etkileyen meyveleri yemekte tüketelim. Ancak bazı meyvelerimiz var ki; özellikle yeşil elma veya şeftali gibi posalı meyvelerimizi de ara öğünlerde tüketebiliriz.



ET, SALATA, CACIK, TAHILLI EKMEK

Bunun yanı sıra çok yağlı yiyecekler tüketmeyelim. Çok yağlı beslendiğimiz zaman hem kilo alımımızı kolaylaşırmış oluyoruz hem de bu sıcak aylarda metabolizmamızı bozmuş oluyoruz. Yağlı çorbalar, özellikle sakatat çorbalarından bu dönemde uzak durmaya özen gösterelim. Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Tabağınızı 4'e bölün ve birinci kısmına et ve et ürünleri, diğer kısmında salatalar, bir diğer kısmında süt ürünleri yani yoğurt, cacık ve ayran yer alsın, son kısmında da tahıl ürünleri yani ekmek veya az yağlı ve posalı pilavlar bulunsun. Tabağımızı dörde böldüğümüzde yeterli ve dengeli beslenmiş oluyoruz" dedi.



SABAH PEYNİR VE YUMURTA

Kahvaltının atlanılmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Rabia Özaslan, "Kahvaltıyı yapmalıyız. Kahvaltımızda peynirimiz, yumurtamız mutlaka olmalı. Peynir sevmeyenler süzme yoğurt tüketebilirler. Yumurta sevmeyenler yumurtayı krep gibi unu az koymak kaydıyla bu tarz besinler tüketmeye gayret gösterebilirler. Akşam yemeğini hafif geçirelim. Akşam yemeğinde salatamız mutlaka olsun. Hatta ana yemeği yemeden önce salatanızı tüketin. Çünkü mideyi biraz salata ile dolduralım ki geride kalan yiyeceklere yer kalmasın. Dolayısıyla az tüketmiş olalım. Akşam yemeği saatleri 7'yi geçmemeli" dedi.

YATMAYA 3 SAAT KALA YEMEYİN

"Belli bir saatten sonra hiçbir şey yememeyi alışkanlık haline getirelim. Yatmanıza 2-3 saat kala yemek tüketmeyin. En son ürününüz süt ya da badem olursa daha iyi uyuyabilirsiniz. Uyumak da metabolizmayı dinlendiren ana unsurlardan bir tanesidir. Yaz aylarında genelde uyku arka plana atılır ve uzun uzun balkon oturmaları olur. Sabah geç saatlere kadar da yatılır. Bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Beslenme sadece yemek yemeyle olmuyor. Uyuma ile de vücut besleniyor. O yüzden de saat 00.00'ı geçirmeden uyumuş olun ve saat 08.00'ı geçmeden de uyanmış olun."