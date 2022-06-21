Dengesiz beslenme adet düzensizliği yapıyor

Yaşam tarzı ve beslenme düzeni adet döngüsü üzerinde çok etkilidir. Yetersiz ve dengesiz bir beslenme alışkanlığı olması adet düzensizliğine yol açabilir. Ayrıca çok ağır fiziksel aktivitelerden kaçınarak daha düzenli bir adet döngüsüne sahip olunabilir. Hekiminize danışarak düzensizliğin nedenini belirledikten sonra beslenmenizde de bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Öncelikle aşırı yağlı yiyeceklerden vazgeçmelisiniz. Fast food yemeyi bırakmalısınız. Rafine şeker ve paketli gıdalar da mutfağınızda olmamalı. Asitli içecekler ve şekerli kahveler de buna dahil!



BİR UZMANA DANIŞIN

Yaz gelince herkesi bir diyet telaşıdır aldı gitti... Kilo vereyim derken sağlığınızdan olmak istemiyorsanız, yaptığınız diyetin sağlıklı olması ve bir uzman kontrolünde yapılması çok önemli. Yaşları 14 ile 20 arasında değişen 1147 ergen üzerinde yapılan araştırmada, adet döngüsü göstergelerinin değişkenliği kilo kaybı ile ilişkili bulunmuş. Ergenlerin % 40'ı kilo vermeye çalışmış ve sonuçlar kilo verme girişiminin adet düzensizliği ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu göstermiş. Bu nedenle uzman eşliğinde sağlıklı bir diyet programı hem adet düzensizliğini ortadan kaldıracak hem de fazla kilolardan sizi kurtaracaktır.