Yazın şifası ayran

HAVALARIN ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle ayran mevsimi de başladı. Uzmanlar ayranın pek çok faydası olduğunu belirtiyor. Yaz günlerinde vücudun kaybettiği suyun dengelenmesine yardımcı olan ayran, bu özelliği ile hararetimizi gideriyor. Ayranın içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve bileşenler metabolizmanın sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Kalsiyum açısından çok zengin olan ayran, kemik sağlığına katkı sağlamayı da ihmal etmiyor.



SİNDİRİM sistemini desteklemeye yardımcı olan ayranın, protein açısından da zengin olduğu belirtiliyor. Ayranın en önemli özelliklerinden biri de doyurucu olması. Sağlıklı bir ara öğün arayışında olanlar ayranın besleyici özelliklerinden faydalanabiliyor. Fonksiyonel fayda konusunda duyarlılığı bulunan tüketiciler, son dönemde probiyotik ayranları tercih ediyor.

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