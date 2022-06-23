En iyi yatırım sağlığa yapılandır

Sağlıklı bir yaşam için her şeyden önce sağlıklı beslenmek gerektiğini kaydeden Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, "Yağsız, şekersiz, bitkisel ağırlıklı beslenmeye çalışın. Kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Zorunlu olmadıkça dışarıdan yemeyin. Paket gıdaları tüketmeyin. Sigara kullanıyorsanız en kısa sürede bırakın. Düzenli egzersiz yapın. Günde ortalama 8 saat uyuyun. İdeal kilonuza ulaşmayı hedefleyin ve bunu koruyun" dedi.



BESLENMEYE DİKKAT

Beslenmenin sağlığı birinci dereceden etkileyen önemli bir durum olduğunu belirten Hepçivici, "Sağlıklı, hastalıklardan uzak bir yaşam istiyorsanız yediklerinize özen göstermeniz gerekir. Bir çoğumuz iş ortamında paket gıdalara yöneliriz. Bunlar yerine evinizden günlük yanınıza aldığınız elma, havuç, muz, çiğ kuruyemiş gibi gıdaları ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Bu gıdaları her gün yanınızda taşımak bir özveridir ama inanın sağlığınız için buna değer. Mümkün olduğunca ekmek tüketmeyin" dedi. "HEPİMİZ iş hayatımızda, aile hayatımızda strese maruz kalmaktayız" diyen Dr. Hepçivici, "Ekonomik ve sosyal nedenler üzerimizdeki stres yükünü arttırmaktadır. Uzun süreli kronik strese maruz kalmak tüm vücut sağlığımızı olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

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