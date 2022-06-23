Korona virüs kilomuzu artırdı

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI



Pandemi başladığı günden itibaren hayatımızda birçok önemli değişikliklere sebep oldu. Bu değişimlerin başında da başta çocuklar olmak üzere her yaşta belli oranda vücut yapımızda değişimler ve de kilo artışları oldu. Pandemi nedeniyle başta hareket kısıtlılığı ve beslenme alışkanlığımız önemli ölçüde değişime uğradı.

Sürecin başından sonuna kadar gerek karantina günlerimizi renklendirmek gerekse dışarıdan tedariğin sınırlı olması nedeniyle daha çok evde yemek yapmaya yöneldik ve daha çok hareketsiz kaldık. Yeni yemek tarifleri deneme, mevcut tarifleri çeşitlendirme serüveni pandeminin sonunda da aile fertlerinde gereğinden fazla kilo artışına hatta obeziteye varan sağlık sorunlarına neden oldu. Peki, bundan sonrası ne olacak? Başta yemek yeme alışkanlığımızı ve sofrada porsiyonları azaltacağız. Spor aktivitelerimizi artıracağız. Mutlaka düzenli doktor kontrollerimizi yaptırarak gerekli tedbirleri almamız gerekiyor.

Yaz aylarının başlaması ile yüzme, yürüyüş ve adım sayımızı artıracağız. Çocuklarımızın özelikle bel ve omurga yapısının şekillenmesi için birçok belediye ve özel kuruluşun yüzme ve spor aktivitelerine katılımını sağlamak gerekiyor. Pandemide aldığımız kilolar yüzünden ileriki yıllarda oluşacak birçok hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri bugünden almak şart.

21 Haziran ALS haftası nedeniyle açıklama yapan Türkiye Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Kayıhan Uluç, önemli uyarılarda bulundu.



ULUÇ HOCA'DAN UYARI

Uluç, "ALS beyin ile omurilikte yer alan ve istemli kasları kontrol eden sinir hücrelerinin geri dönüşümsüz kaybına yol açan ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle insan vücudunun bir tarafında daha fazla kendini hissettirir. Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen seğirmeler ve kramplar, yürüme güçlüğü ve düşmeler, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma, el becerilerinde iş yapamama, merdiven çıkamama gibi aktivitelerin eksiklikleri ALS hastalığının ilk belirtileri olabilir.

40 65 yaş arasında baş gösteren bu hastalık kadınlara göre erkeklerde daha fazla rastlanır.

Özellikle uzun yıllar futbol oynayan ve kafa toplarına müdahale eden topçularda ileriki yaşlarda sıkça görülebiliyor.



HAVUZLARA DİKKAT

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte havuzlarda geçirilecek zaman ve havuz hijyeni de ön plana çıkmaya ve çeşitli üst solunum hastalıkları nüksetmeye başladı.

Yaz aylarında özellikle çocuklarda ağız ve burun mikropları hijyenik olmayan havuz suyu ile ortaya çıkmaya başlar. Özellikle havuz hijyeninde kullanılan bir takım kimyasallar da bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Bu konuda özelikle ailelere düşen önemli bir görev var.

Küçük çocukların bir takım kimyasal maddelere karşı alerjisi olup olmadığını mutlaka bir hekime danışmaları, gerekirse de bazı basit testlerle tespit ettirmeleri gerekiyor.

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