Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Lider Çelik, 'Femtosaniye lazerle katarakt ameliyatı'nın, Klasik Fako yöntemine göre, daha güvenilir bir yöntem olduğunu belirterek, lazerle katarakt ameliyatlarının avantajları hakkında bilgiler verdi.

30 SANİYE SÜRÜYOR

Lazerle katarakt ameliyatında; göze giriş kesileri, kataraktlı merceği saran zarın önünden, yuvarlak ve düzgün çıkarılması gereken ön kapsülün kesilmesi, kataraktlı merceğin, küçük parçalara ayrılması ve astigmatizmanın düzeltilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrolünde ve 30-40 saniye gibi çok kısa bir sürede yapılabildiğini belirten Opr. Dr. Çelik, "Bu aşamalar, klasik Fako yönteminde hem daha uzun sürmekte hem de komplikasyon riski taşımaktadır" dedi.

Opr. Dr. Çelik yöntemin avantajları hakkında bilgiler verdi: "Astigmatı olan katarakt hastalarında; tek odaklı monofokal bir göz içi merceği takıldığında, operasyon sonrası hasta hem uzak, hem de yakın gözlük kullanmak durumunda kalabilir. Ancak ameliyat Femtosaniye Lazer ile yapıldığında hem güvenli bir cerrahi yapılmış olur, hem de aynı zamanda astigmatizma da giderilebildiği için, operasyon sonrası hastalar en azından uzak gözlüklerinden de kurtulmuş olurlar. Uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen hastalarda; tercihimiz multifokal, trifokal denilen çok odaklı göz içi mercekleridir.

AVANTAJLI BİR YÖNTEM

Akıllı lensler olarak da adlandırılan bu merceklerin istenilen görme kalitesini sağlaması, her aşaması düzgün yapılmış bir ameliyata bağlıdır. Femtosaniye lazerle katarakt cerrahisi, bu grup hastalar için tercih edilmesi gereken güvenli bir yöntemdir."