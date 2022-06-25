Giyilebilir teknoloji dönemi

22 yıldır faaliyet gösteren Gazi Hastanesi tecrübesiyle sağlık hizmetlerini hastaların ayağına götürdüklerini kaydeden Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, "Uzman doktor, hemşire ve fizyoterapist kadromuzla yeni nesil evde sağlık hizmetini İzmir halkına sunuyoruz" dedi.

24 SAAT KONTROL

"Gazi Hastanesi olarak gelişen teknolojiyi uzman ekiplerimizle birlikte harmanlayarak hastalarımıza yepyeni bir teknolojiyi sunmaya başladık" diyen Dr. Sivrikaya, "Giyilebilir teknolojiyle, cep telefonlarına yüklenebilen bir yazılım geliştirdik. Bu program cep telefonuna yüklendiğinde hasta ile hekim arasında bir bağ sağlıyor. Bu bağ sayesinde biz hastanın ilaçlarını günü gününe içip içmediğini, tansiyonunu, kan şekerini, ateşini, oksijen saturasyonunu, kalp hızını ve gerektiğinde EKG'sini anlık olarak takip etme olanağına kavuşuyoruz. Bu teknoloji ile hastalarımızın durumunda kritik bir değişiklik olduğunda hızlı haber alma ve hastaya hızlı ulaşma konusunda hizmetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu programı bu önümüzdeki haftadan itibaren hastalarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Dr. Sivrikaya, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında hastanın ayağına götürdüğümüz birçok sağlık hizmetine ilave olarak bu programı sisteme monte ederek, tüm cerrahi hastaların ve kritik hastaların doktorları tarafından 24 saat takip edilebilmesi konusunda yepyeni bir sayfa açmayı planlıyoruz. Bu sistemle gerektiğinde hastanın durumu çok kritikse 112'ye bilgi vereceğiz. Hastanın uygun sağlık merkezine hızlı bir şekilde transferini sağlayacağız" dedi. Evde sağlık uygulamalarının başlangıçta yaşlılık döneminde ortaya çıkan bazı bakım sorunlarının giderilmesine odaklandığını söyleyen Dr. Sivrikaya, "Hastanede alabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini evinizde alabilirsiniz" diye konuştu.

TEDAVİSİ YAPILIYOR

Dr. Sivrikaya şöyle konuştu: "Uzman ekip hastanedeki diğer uzman hekimlerle de görüşür ve gerekli tıbbi tedavi planlamalarını yapar. Böylece siz evinizden çıkmadan evinize gelen doktor ve sağlık ekibi gerekli tedavinizi gerçekleştirmiş olur" dedi.

CEP TELEFONU ILE YAKIN TAKIP

DR. Sivrikaya, giyilebilir sağlık teknolojisi sayesinde ateş, nabız, solunum, tansiyon, kan şekeri ve oksijen saturasyonunu cep telefonu veya bilgisayar ile takip edebildiklerine dikkat çekti. Dr. Sivrikaya, hamilelerin evde ultrasonografiyle izlenebileceğini, bebek aşılarının evde yapılabileceğini her türlü hastanın evde muayene edilebileceğini belirtti.