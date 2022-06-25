Gülüşümüzün anahtarı dudaklar

EKOL Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Aydın dudakların duygularımızı ifade eden, bize özgünlük kataan bir estetik ünite olduğunu belirterek, dudakların yüz algısında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

KONFORLU VE ACISIZ İŞLEM

DUDAK dolgu uygulamalarında sıklıkla hyaluronik asit yapıtaşında olan malzemelerin kullanıldığını kaydeden Opr. Dr. Aydın, "Çoğu dolgu markası lokal anestezik de içerdiği için bize konforlu ve acısız olarak işlemi gerçekleştirmeye imkan verir. Her iki dudağa hacim vermek, eros yayını ve dudak konturlarını, aynı zamanda burun tabanından üst dudağa inen sütunları belirginleştirmek için dudak dolguları oldukça etkilidir İşlem yaklaşık 15 dakika sürer ve aynı gün sosyal hayata dönülebilir. İşlemin kalıcılığı ortalama 8-12 aydır" dedi.

Çene, burun ve dudakların bir harmoni içinde olması gerektiğini anlatan Opr. Dr. Aydın, "Bu anatomik ünitenin önemli bir parçası da burun tabanı ve üst dudak arasındaki ilişkidir. Bu mesafenin yapısal, yaşa bağlı uzun olması, üst dudakların içe dönük olması nedeniyle göreceli olarak uzun görülmesi durumlarında dudak kaldırma işlemi faydalı olur. Operasyon lokal anestezi altında yapılabilir, yaklaşık yarım saat sürmektedir ve hasta aynı gün sosyal yaşamına geri dönebilir.

BELİRGİN BİR İZ KALMAZ

DİKİŞLER burun tabanına gizlenir ve iyileşme süreci tamamlandığında genelde belirgin bir iz kalmaz. Bu işlemle barkod çizgileri de azaltılabilir veya yok edilebilir. Uygun hastalarda eş zamanlı olarak aynı kesiden burun kanatları daraltılabilir" dedi.