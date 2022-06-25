İdrar kaçırmak kaderiniz değil!

İdrar kaçırmanın birçok kadını yakından ilgilendiren ve hayat kalitesini bozan, aynı zamanda çok sık saptanan bir problem olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, idrar kaçırmada kullanılan güncel tedavi yöntemlerini ve lazerli tedaviyi anlattı. Kadın anatomisinde mesaneyi ve idrar kanalını taşıyan kas demetleri ve kollagen liflerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Karas, "Bunlar aslında ne yazık ki zayıf bağlardır. Mesanenin normal çalışması sırasında bu bağlar mesaneden idrarın dışarı kaçmasını engeller. Doğum, menopoz, kronik öksürük, hormonal değişiklikler, kabızlık, aşırı kilo, fazla zayıflık, geçirilen bazı ameliyatlar bu kas ve liflerin zayıflamasına neden olur. Bu durumlarda idrar kaçırmalar başlar" dedi.

LAZERLE BAŞARILI TEDAVİ

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karas, "Şimdiye kadar tedavide karşımıza çıkan alternatiflerin birincisi kegel egzersizi dediğimiz idrar yolu güçlendirici egzersizler. İkincisi medikal tedavi ve son olarak da cerrahi tedaviydi. Ancak teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda da bazı gelişmeler oldu. Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda dikkat çekici bir başarı yakaladı" dedi.

DOKULAR YENİLENİYOR

Op. Dr. Karas, "Lazer ışığı cilde mikroskopik kolonlar halinde gönderilir. Bu bölgelerdeki esas hedef sudur. Yani kollajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar kontrollü bir şekilde hasara uğrar. Termal hasar oluşan bölgenin yanındaki sağlam bölgelerdeki canlı hücreler, hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarır. Böylece bu minik kolonların gönderildiği alanlarda doku yenilenir. İdrar kaçırmada tüm preüretral alanı tedavi ederek, vajinal duvarın kalınlığı artırılır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmından daha iyi destek sağlanır. SUI semptomları ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır ve uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur" diye konuştu.

AĞRISIZ YÖNTEM

TEDAVİNİN transvajinal ultrason probuna benzer özel tasarımlı başlığı nazikçe vajinaya uygulayarak gerçekleştirildiğini kaydeden Op. Dr. Karas, "Tüm vajinal duvarlar yaklaşık 20 dakika süren bir prosedür ile taranır. 'Lunch time' (öğle arası) olarak tabir edilen işlem son derece ağrısız, acısızdır.

KOLAJEN DOKULAR

Ağrı eşiği çok düşük hastalarda vajina içerisine hafif lokal anestezik kremler sürülerek prosedür kolaylaştırılabilir. Lazerle vajina daraltma ve idrar kaçırma problemlerindeki uygulamalar 4-6 hafta aralıklarla, toplam 2 veya 3 kez yapılmalıdır. Bir yıl sonra tek bir 'hatırlatma uygulaması' (touch up) da önerilmektedir. Kolajen bağ dokusu azalmasına bağlı olarak tüm işlemler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir" dedi.