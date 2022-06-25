Prostat ameliyatında ileri teknoloji: Thuflep

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan ileri teknoloji sistem ThuFLEP lazer teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan Özel İzmir Can Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Taylan Yanar, yöntemin diğer tekniklere göre daha etkin ve konforlu tedavi seçenekleri sunduğunu söyledi.

ŞİKAYETE GÖRE TEDAVİ

Prostatın idrar torbasının çıkışında yer alan başlıca işlevi üreme ile ilgili olan 18-20 gramlık bir salgı bezi olduğunu söyleyen Op. Dr. Yanar, "İçinden işeme kanalı geçen ve yaşlanmayla erkeklerin çoğunda boyut olarak büyüme gösteren prostat, normal boyutların üzerine çıktığında içinden geçen idrar kanallarını sıkıştırmaya başlar. Bu durumda idrar akımları yavaşlar, çatallı işeme, idrar yaparken damlama, kesik kesik işeme, idrar yaptıktan sonra halen içeride idrar varlığı hissi ortaya çıkar. Kişide tespit edilen büyümenin derecesi ve hastada yarattığı şikayetlere göre tedavi planı uygulanmaktadır" dedi.

"Yapılan ameliyatlarda uygulanan klasik yöntemlerden olan TUR işleminde büyümüş prostat dokusu kazıma işlemi yapılırken bir miktar prostat dokusu içeride kalabilmekte" diyen Op. Dr. Yanar, "Bu durum çeşitli şikayetlere de yol açar. ThuFLEP tekniği kullanılarak büyümüş prostat dokusunun prostat kapsülünden tamamıyla ayrılması sağlanır.

VÜCUTTAN ATILIYOR

Dış idrar deliğinden idrar kanalına girilir. Prostat dokusu, büyüklüğüne veya biçimine göre 2-3 ya da bir parça halinde kabuğundan sıyrılır. Ardından mesane içine gönderilir. Prostat dokusu cihazla parçalanıp vakumlanarak vücut dışına çıkarılır. Hastaya sonda takılarak işlem sonlandırılır" diye konuştu.

DOKUYA ZARAR VERILMEZ

THUFLEP Lazer yönteminde daha az doku ve hücre hasarının meydana geldiğini söyleyen Op. Dr. Yanar, "Bu yöntemde hastanede kalış süresi oldukça azdır. Hastanın hızla iyileşmesi sağlanırken, kanama, idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu riski en aza iner. Fiber Lazer enerjisinin dokular üzerinde derinliğe daha az ulaşması ile prostat etrafından geçen ereksiyonda rol alan sinirsel yapılar daha az ısı enerjisine maruz kalır. Bu nedenle hastanın ereksiyon yapısı korunur" dedi.