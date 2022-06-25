Sahte güneş gözlüğü göz sağlığını bozuyor

Güneş gözlüğü, özellikle yaz aylarında önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Güneş gözlüğünün öncelikli görevinin gözü zararlı ışınlara karşı korumak olduğunu kaydeden Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, "Güneş gözlüğü seçerken camlarının ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olması en önemli fonksiyonudur. Kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle UV ışınlarını engelleyip engellemediği önem taşır. Gözlüğün cam renginin pek önemi yoktur. Mutlaka UV koruyuculuğu ya da mor ötesi dediğimiz ışınlara karşı koruyucu olması, bu kapsamda da sertifikası olması gerekir" dedi.

'CE BELGESİNE BAKIN'

Op. Dr. Aydın güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: "Çok aydınlık, örneğin kayak yaparken kullanacağımız ya da deniz kenarında kullanacağımız güneş gözlüğünün UV korumasının UV 400 olması gerekir. Bunların yanı sıra kaliteli güneş gözlüklerinde bulunan "CE" belgesi dediğimiz güvenilirlik belgesi önemlidir. CE belgesi bulunması aldığımız gözlüğün güvenilir olduğunu gösterir. Bunun dışında gözlük alırken camlarda boyama, mika olup olmadığı, camda çizik, kabarcık olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmekte."

Op. Dr. Aydın şöyle konuştu: "Işık emilim oranı dediğimiz oran gözlük camının dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdiğini, ne kadarını yansıttığını, ne kadarını içeri geçirdiğini ifade eder. Şehir ortamlarında yüzde 50 civarında ama deniz kıyısı, kayak yaparken gibi ortamlarda yani aşırı ışıklı ortamlarda yüzde 80-85 emilim olması o gözlüğün uygun olduğunu gösterir. Bunun haricinde piyasada gördüğümüz her pahalı gözlük kaliteli demek değildir. O yüzden genel olarak marka gözlükler, pahalı markaların gözlükleri her zaman iyi olacak diye bir kural yoktur. Markadan ziyade kullandığımız gözlüğün kaliteli olması bizim için çok daha önemli."

KALİTELİ ÜRÜN OLMALI

Op. Dr. Aydın şöyle konuştu: "Aynalı camlı güneş gözlükleri özellikle ışığın aşırı olduğu deniz kenarı ve karlı dağlarda bir miktar daha iyi olabilir. Çünkü bu tür ortamlarda çok fazla ışık vardır ve bunun bir bölümü ayna sayesinde geri yansıtıldığı için daha konforlu olabilmektedir. Polarize cam özelliği normalde ekstra bir ışık koruması sağlamamakta. Polarize olan ve bunun yanında etkili UV blokajı yapan camlar daha emniyetlidir ve daha iyi görüş kalitesi sağlar."

SAHTE TAKMAKTANSA HIÇ TAKMAYIN

OP. Dr. Aydın sahte güneş gözlüklerinin tehlike saçtığını belirterek, "Sahte güneş gözlüğü takmaktansa hiç takmamak daha iyidir. Sahte gözlüğün UV koruması düşüktür ya da yoktur.

KARANLIK alanlarda kalan gözbebeği büyür, UV koruması olmayan kalitesiz gözlük içeri her türlü ışık ve ışığın zararlı dalga boylarını geçirir ve gözbebeğimiz karanlıkta açıldığında içeri zararlı ışınları alarak gözümüze zarar verir. Sahte ve UV koruması olduğundan emin olunmayan bir güneş gözlüğü takmaktansa hiç takmamak daha doğrudur" diye konuştu.