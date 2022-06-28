Nörolojik bir hastalık olan Serebral Palsi her 1000 doğumun 3’ünde görülüyor

Serebral Palsi'de, doğum öncesi veya sırasında meydana gelen beyin hasarına bağlı olarak, beynin kaslar ve sinir sistemi üzerindeki kontrolü etkileniyor. Beyindeki hasarın yerine göre vücudun farklı bölgeleri etkilenebiliyor. Hastalıkta ilerleme ya da gerileme olmuyor. Fakat çocuk büyüdükçe uygun tedavi protokolleri uygulanmazsa hareket sistemindeki bulgular ağırlaşabiliyor.



UYGUN TEDAVİ UYGULANMAZSA EK SAĞLIK SORUNLARI OLUŞUYOR

Erken ve doğru aşamada uygulanacak tedavi olmazsa hastanın durumu kötüleşebiliyor. Zamanında başlayan fizik tedavi, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahalelerle yaşam kalitesi artırılabiliyor. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ise Serebral Palsi kaynaklı komplikasyonlar ve ek sağlık sorunları oluşabiliyor.

BİRÇOK VAKANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Günümüzde birçok Serebral Palsi vakasının nedeni hala bilinmiyor. Her 1000 doğumun yaklaşık 3'ünde Serebral Palsi vakası görülüyor. Beynin, motor işlevini kontrol eden alanlarında olağan dışı gelişim ya da hasar oluştuğunda bu durum baş gösteriyor. Serebral Palsi için bazı risk faktörlerini kan pıhtılaşma bozuklukları, beyin kanaması, travma, prematüre doğum, çoğul gebelik, çok düşük doğum ağırlığı (1,5 kg altı), hamilelik süresince kimyasal madde kullanımı olarak sıralayabiliriz.





BELİRTİLER BEBEKLİK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Serebral Palsi belirtileri bebeklik döneminde ortaya çıkar. Semptomlar her çocukta farklı şekilde görülebilir. Kollar ve bacakların spastisitesi ile zayıf kas kontrolü olabileceği gibi sert bacaklar veya sıkılmış yumruklar şeklinde kas sertliği de görülebilir. Bunların yanı sıra, yutma sorunları ve gözlerin aynı nesneye odaklanamadığı göz kası dengesizliği de görülebilir.



KESİN TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Serebral Palsi'nin kesin bir tedavisi maalesef bulunmuyor. Tedavi yöntemi, nörolojik bozuklukları önlemeye veya en aza indirmeyi amaçlıyor. Çocuğun evde ve toplumdaki kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bir tedavi süreci izleniyor. Fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi ve bazen ilaç tedavisi ya da cerrahi yöntemler hastanın maksimum potansiyeline ulaşmasına yardımcı olabiliyor. Çocuğunuzun gelişiminde bir hareket bozukluğu veya yaşına göre hareketsel gecikmelerle karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden uzman desteği almak son derece önemli.