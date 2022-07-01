Fizik tedavide robotlar işbaşında

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında tedavi süreçlerine yüksek teknolojili robotlar da katıldı. Başta felç, serebral palsi, bel, boyun ağrıları ve fıtıkları, romatizmal hastalıklar olmak üzere nörolojik, pediatrik, ortopedik hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonun robotik sistemlerle yapıldığı belirtildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Bel, boyun fıtıkları, omurga eğriliği, hasarlı omur ve omurga kireçlenmesine bağlı sinir sıkışmalarında devreye giren yüksek teknolojili robotik traksiyon cihazları; cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, fıtıklaşmış disklerin geri çekilmesini sağlayan nokta terapisi ile ağrıyı ortadan kaldırıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık grubu Romatem, alanında yüksek teknolojili tedavi hizmetleri, profesyonel ve deneyimli hekimleri ile İzmir'de de hizmet vermeye başladı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Kurucusu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Köksal Holoğlu, "Yüksek teknolojik robotik sistemlerle donatılmış tam kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi Ege'nin kalbi İzmir'de açtık. Romatem kültürüyle yetişmiş profesyonel hekimlerimiz ve sağlık kadromuzu kurduk. Ege Bölgesi'nin ihtiyacı olan; fizik tedavi alanında robotik rehabilitasyondan hidroterapiye, masajdan ozon tedavisine kadar uluslararası standartlarda, güncel tedavi seçeneklerini hastalarımıza ulaştıracağız. Uzmanlıklarını bilim ve teknoloji ile birleştiren profesyonel ekibimiz, hastalarımızın ağrısız ve özgürce hareket edebilmeleri için merkezimizin tüm imkanlarını sunacaklar" dedi. ■ METİN BURMALI