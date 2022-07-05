İşte "o" mucizevi otun kullanımı ve yararları...

ÇOBAN ÇANTASI OTU NEDİR?

Turp ailesine ait olan ve yapısı oldukça küçük ölçekli olan ot çeşidine çoban çantası otu denmektedir. Çoban çantası otu yine yapısı gereği uygunluğu düşünüldüğünde arazi, tarla, çayır gibi pek çok alanda yetişmektedir. Bazı bireyler ise çoban çantası otunu evinde de yetiştirmek isteyebilmektedir. Bu bakımdan da saksıda rahatlıkla yetiştirilebilen bir ot tarzıdır.

ÇOBAN ÇANTASI OTU NE İŞE YARAR?

Çoban çantası otu en çok B ve C vitamini eksikliği yaşayan insanlar açısından önemlidir. Bunun nedeni ise çoban çantası otunun içinde bol miktarda C ve B vitamininin bulunmasıdır. Dolayısıyla da bu vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan sorunların giderilmesinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda çoban çantası otunun içinde potasyum da bulunmaktadır. Bu da bireylerin vücudunun doğru şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

ÇOBAN ÇANTASI OTU NASIL KULLANILIR? ÇOBAN ÇANTASI OTUNUN KULLANIMI

Çoban çantası otunun nasıl kullanıldığını anlamak için piyasada bu otun nasıl ne şekilde ve ne çeşitte satıldığını bilmek gerekir. Bu ot yağ, çay ve kuru ot şeklinde satılmaktadır. Örneğin yağ şeklinde satılan çoban çantası otu deride olabilecek iltihap ve enfeksiyon hastalıkların giderilmesi için ciltte kullanılmaktadır. Çaban çantası otunun kurutulmuş çay hali ise demlenerek içilmektedir. Hatta bu otun demlenmesi de oldukça basittir. Sıcak suyun içine bir tutam bu ottan attığınızda demlenmesi için de on dakika beklediğinizde nefis bir çay elde edebilirsiniz.

ÇOBAN ÇANTASI OTUNUN FAYDALARI NELERDİR, NEYE YARAR VE İYİ GELİR?

Çoban çantası otunun iyi geldiği şeyler faydalarıyla kıyaslandığında önemli düzeydedir. İşte çoban çantası otunun faydaları şöyle sıralanmaktadır: Anemi gibi C vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklarda etkili olmaktadır. Bu otun içinde bol miktarda B ve C vitamini yer almaktadır. Ot aynı zamanda sadece vitamin olarak değil potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor açısından da çok zengindir. Otun en dikkat çeken faydası ise kanamayı durduran bir etken madde olmasıdır. Hücre zarı yapısını yenilemek ve temiz hale getirmek amacıyla çok güçlüdür. Sinirlerin zarar görmesi sonucunda el, ayak gibi organlarda uyuşma, zayıflık ve ağrı gibi olumsuz etkenlerin giderilmesinde bu ot faydalıdır. Hemeroid şikayetlerini en az seviyeye indirmede olumlu etkileri bulunmaktadır.

ÇOBAN ÇANTASI OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

Çoban çantası otunun kullanım miktarı elbette ki önemlidir. Bu otun fazla düzeyde kullanılması bazı olumsuz etkilere yani zararlara sebep olabilmektedir. Kontrolsüz kullanım gastrointestinal rahatsızlıklara neden olmakla birlikte beyinde geri dönülmez hasar bırakabilmektedir. Aynı zamanda fazla tüketimi kas işlevini bozabilmektedir. Bu yüzden kullanım miktarı ve dozu son derece önem arz etmektedir.