‘Yağsız beslenin 5 porsiyon sebze yiyin’

YAZ aylarında havaların gittikçe ısınmasıyla birlikte, uzmanlar sağlıklı beslenmeyle ilgili ciddi uyarılarda bulunuyor. Diyetisyen ve beslenme uzmanları öncelikle sıvı kaybına karşı önlem almak gerektiğine dikkati çekerken; aşırı yağlı, şekerli, hamur işi ve kızartma şeklinde pişirilen gıdalardan kesinlikle uzak durmayı tavsiye ediyorlar. İşte yaz aylarında sağlıklı beslenmenin ipuçları:

HER RENK SEBZEYE YER VERİN

"SICAK havalarda vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve minerallerin alınması için her renkten sebze ve meyve çeşitlerinin tüketilmesinde fayda var. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve yenilmelidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine dikkat edilmelidir. Yüksek kalorili hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlılar, dondurmalar tercih edilmeli."

KREMA VE MAYONEZLİ YİYECEKLER KALBİ YORAR

KREMALI ve mayonezli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu besinler çabuk bozulduğu gibi sindim açısından da vücudu çok yorar. Aşırı yağlı hamur tatlıları ve şerbetli tatlılar da tercih edilmemelidir. Özellikle sodyum, potasyum ve magnezyum vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağladıklarından, meyve sebze, peynir, yoğurt, ayran, cacık her gün tüketilmelidir. yazın ishal vakaları arış gösterir. Bunda bol ayran tüketimi hayati önem taşır. Kalp ve tansiyon hastaları beslenmelerine daha da dikkat etmeli. Yağlı, tuzlu, tatlı ve basit karbonhidratlı gıdalardan kesinlikle uzak durulmalı.

KAFEİNLİ İÇECEKTEN KAÇININ

"SICAK günlerde hafif ve yağsız besinlerin tüketilmesi uygundur. Yeterli ve dengeli beslenme için dört besin grubunda bulunan besinlerden 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınması gerekiyor. Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu ve bitki çayları tercih edilmeli. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kesinlikle kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, yemekleri pişirirken ise kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi yöntemler seçilmelidir."

2-2.5 LİTRE SIVI ALIN

"SICAK havalarda vücudun terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alınması gerekiyor. Bol sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu tercih edilmelidir."