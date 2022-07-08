Uzmanı uyarıyor: Akşam yemeğinde tüketmek kritik olabilir!

KURBAN ETİ BUZDOLABINDA BİRKAÇ GÜN BEKLETİLMELİ

Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken durumlara da değinen Dyt. Ramadanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bayramlarda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketilmelidir. Etin çeşitlilik yaratmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir vb), ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç), sebze grubu ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Genel olarak sakatat tüketimi de bayramda artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketimden kaçınmalıdır. Kurban etini yine kırmızı ette olduğu gibi geç saatte tüketmeyin. Sindirimi zor olan kırmızı eti, hazımsızlık ve şişkinlik olmaması için akşam yemeklerinde değil, öğle yemeklerinde yiyin. Sindirim ağızda çiğneme ile başlar. Lokmalarınızı ne kadar iyi çiğnerseniz ve yemeğinizi ne kadar yavaş yerseniz, sindiriminiz o kadar kolaylaşır. Böylece beyinde tokluk hissi daha hızlı meydana gelir. Reflü, hazımsızlık, gaz sancıları, kabızlık yakınmaları ve kilo alımına karşı eti iyi çiğneyin."