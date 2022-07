Uzmanı uyarıyor: Akşam yemeğinde tüketmek kritik olabilir!

FAZLA ET TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Et tüketiminin abartılmamasına dikkat çeken Dyt. Ramadanoğlu, "Günde 100-150 gramdan (örneğin yaklaşık 3-4 köfte et) daha fazla et yemeyin. Ayrıca etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinleri de tüketmemeye özen gösterin. Zira bayramda hazımsızlık ve kabızlık yakınmaları sık görülebileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata yiyin" ifadelerini kullandı.