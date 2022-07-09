Bayramda içecek tercihiniz ayran ve sodadan yana olsun

Diyetisyen Nevin Bilici, bayramda sağlıklı içecekler tüketmenin de, sağlıklı yiyecek tercihleri kadar önemli olduğunu belirterek özellikle asitli şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Bilici, "İkramlarımızda da, evimizdeki tüketimimizde de tercihimiz sağlıklı olandan yana olmalı. Mutlaka ayran, maden suyu, yeşil çay seçeneklerimiz arasında yer almalı. Bol su içmeyi de unutmamalıyız" dedi. Yazın en sıcak günlerine gelen bayram boyunca tatlı yenilecekse dondurma, muhallebi gibi hafif sütlü tatlılara öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Bilici, "Şerbetli tatlıları ise daha az tüketmeliyiz" diye konuştu. Diyetisyen Nevin Bilici, bayramda beslenme önerilerini şöyle sıraladı:



200-250 GRAMI GEÇME

"Güne hafif bir kahvaltı ile başlamalıyız. Kesimden hemen sonra yenilen et sindirim problemlerine neden olabileceğinden en az 24 saat buzdolabında bekletip öyle tüketmeliyiz. Kızartma yerine ızgara, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini tercih etmeliyiz. Eti öğle öğünü olarak tüketmeliyiz ve 200-250 gramdan fazla tüketmemeliyiz. Etin yanında mutlaka limonlu salata tüketmeliyiz. Eti pişirirken kuyruk yağı, iç yağ gibi ilave yağ eklenmemeli ve kendi yağında kavurmalıyız. Sindirim kolaylığı için yavaş yavaş çiğneyerek yemek süresini uzatmalıyız.



Tuz tüketiminde aşırıya kaçmamalıyız. Yürüme mesafesi olan yerlere yürüyerek gitmeli, hareketi arttırmalıyız. Özellikle yüksek kolesterol, kalp damar hastalığı ve hiper tansiyonunuz varsa et tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz."

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