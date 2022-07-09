Kahve iştahı baskılıyor

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, kahve tüketiminin iştahı baskılayıp vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kaya, "Kafeinin en dikkat çekici davranışsal etkileri; artan uyanıklık, enerji ve konsantre olma yeteneğidir. Kahve metabolik hız, enerji tüketimi ve yağ yakımında artış sağlayarak vücut ağırlığını azaltmaya da yardımcı olur" dedi. Kaya, kahvede bulunan kafeinin tokluk sinyaliyle ilişkili olarak hipotalamusta serotonin seviyelerini artırarak iştahı baskıladığını da sözlerine ekledi.

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