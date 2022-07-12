İşlenmemiş gıdalar yiyin,bol bol su için

Salgında vatandaşlar evde kaldıkça kilo almaya başladı. Hem evde kalıp hem de sağlıklı yaşamak isteyenler için Diyetisyen Gülümser Varişler de önerilerde bulunuldu. Varişler, "Taze ve işlenmemiş gıdaları tüketin, her gün en az 10-12 bardak su için. Virüsü tek başına engelleyebilecek veya tedavi edecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktiviteyi arttırmanın ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır" dedi.

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