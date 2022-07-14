Çocuklarda göz tedavileri için ideal zaman yaz tatili

Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, "Yaz tatilinde çocuklarda göz sağlığının korunması için ekran karşısında geçirilen süre mutlaka sınırlandırılmalı" dedi. Aydın, "Bir göz hekimi olarak sabah ile öğle arasını kapsayan saatlerde kabaca 1 saat, 3-4 saat mola, öğlen 1 saat, yine ardından 3-4 saatlik mola, akşam ise en fazla 45 dakika yapıp 21'den çocukların ekrandan uzak tutulmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın ekranda geçireceği süre günde 3-4 saati geçmemeli ve aralarda muhakkak gözleri dinlendirilmeli" diye konuştu.

"Ekrana gereğinden yakın bakmak gözlerde yorgunluğa ve göz bozukluğuna sebep olmaktadır" uyarısında bulunan Op. Dr. Onur Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğumuz ekrana ortalama 40 santimetreden bakmalı. Zaten sağlıklı gözlere sahip olan çocuk, bu mesafeyi doğal olarak ayarlayacaktır. Ekrana gereğinden fazla yaklaşarak ya da uzaklaşarak bakıyor, bakarken gözlerini kısıyor ya da gereğinden fazla açıyor, başını ekran doğrultusunda değil de farklı yönde tutarak ekranı görmeye çalışıyorsa, bu görme bozukluğuna dair bir işarettir. Zaman kaybetmeden göz muayenesine gelinmesini önemle öneriyoruz."

YÜZÜCÜ GÖZLÜĞÜ ŞART

Kalabalık havuzların göz enfeksiyonuna sebep olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Onur Aydın, "Denizden ve özellikle de havuzdan gözlerimizi korumak için muhakkak yüzücü gözlüğü takmalıyız. Çünkü deniz suyunun tuzu ve havuz suyunun kloru ki havuz suyunun kloru eğer dengelenmezse gözyaşımızı çok etkilemekte ve bozmaktadır" dedi.

VERNAL KONJONKTİVİTE DİKKAT

DR. Aydın alerjilerin dikkate alınması önerisinde bulunarak, "Çocuklarda 15 yaş öncesinde vernal konjonktivite (yaz alerjisi) sık görülmektedir. Haziran ayı gibi başlar, Ağustos sonlarına kadar sürer. Vernal konjoktivitten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü tavsiye ediyoruz. Ayrıca gözdeki alerjinin kendiliğinden geçeceği düşünülmemeli ve muhakkak göz hekimine müracaat edilmelidir" dedi.

SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ İÇİN

ŞAŞILIK gibi cerrahi işlem gerektiren göz tedavilerinde en ideal zamanın yaz tatili olduğunu vurgulayan Op. Dr. Onur Aydın, "Yaz tatilindeki süreç, kalıcı tedavi için son derece önemli ve uygundur. Yeni okul senesine sağlıklı bir başlangıç yapmak için yaz tatili yeterli bir zaman dilimidir ve kıymetli kullanılması çocuğun okul başarısı ve geleceği açsından olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.