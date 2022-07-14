En iyi yatırım sağlığa yatırımdır

Birçoğumuz gelecek kaygısı nedeniyle ekonomik yatırımlar yaparız. Peki sağlığınıza yatırım yapıyor musunuz? Hayattaki en değerli yatırım, sağlığa yapılandır. Sağlıklı bir yaşam için işin uzmanından bazı önerilere göz atalım öyleyse: Akut Kalp Damar Hastanesi doktorlarından Dr. Uğur Hepçivici, sağlıklı bir yaşam için her şeyden önce sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor ve şu önerilerde bulunuyor:

Yağsız, şekersiz, bitkisel ağırlıklı beslenmeye çalışın.

Kendi yemeğinizi kendiniz hazırlayın. Zorunlu haller dışında dışarıdan yemek yemeyin. Paketli gıdaları kesinlikle tüketmeyin.

Sigara kullanıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bırakın.

Düzenli egzersiz yapın.

Günde ortalama 8 saat uyuyun.

İdeal kilonuza ulaşmayı hedefleyin ve bunu koruyun.

Stresle baş etmeyi öğrenin. Ufak şeylerin canınızı sıkmasına izin vermeyin.

Sağlık probleminiz olmasa bile belli aralıklarla kalp kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın: Kalp hastalıkları ani bulgu verir ve ölümle sonuçlanabilir.

YİYECEĞİNİZİ EVİNİZDEN TAŞIYIN

Beslenmenin sağlığı birinci dereceden etkileyen önemli bir durum olduğunu belirten Dr. Uğur Hepçivici "Sağlıklı, hastalıklardan uzak bir yaşam istiyorsanız yediklerinize özen göstermeniz gerekir. Beslenmenizi mümkün olduğu kadar bitkisel yöne kaydırın. Hayvansal ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Birçoğumuz iş ortamında açlık hissedince paket gıdalara yöneliriz. Bisküvi, çikolata, kek, meyve suları, asitli içecekler, aromalı kahveleri kesinlikle tüketmeyin. Bunların yerine evinizden günlük yanınıza aldığınız elma, havuç, muz, çiğ kuruyemiş gibi gıdaları ara öğün olarak tüketebilirsiniz" diyor. Uğur hocanın önerilerine son 8 aydır harfiyen uyuyorum. Ciddi oranda kilo verdim ve bazı ilaçları hayatımdan çıkardım. Sıra sizde, bizden uyarması...

SÜNNETİ DOKTORLAR YAPMALI

Tıbbi açıdan açıklayacak olursak sünnet işlemi, erkek çocuğun penisinin ucunda doğuştan var olan, idrar çıkış deliğini kapatarak o bölgede mikroorganizmaların çabuk üremesine yardımcı bir ortam oluşturan deri parçasının (sünnet derisi) alınmasıdır. Sünnet ciddi bir cerrahi işlemdir ve mutlaka hekim kontrolünde ve sterilize bir ortamda yapılmalıdır. Sünnet işlemleri de genelde yazın yapılıyor. Sünnet hakkında Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Dırık`ın bilgisine başvurduk. Dr. Alper Dırık, sünnet işlemini mutlaka hekimlerin yapması gerektiğini hatırlattı.

AMELİYATHANE ORTAMI ŞART

Sünnet işleminin steril bir ortamda yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Alper Dırık, "Sünnetin hastane ya da muayenehanede yapılması sağlık açısından yaşanabilecek olumsuzlukları önemli ölçüde engeller. Sünnet, cerrahi bir işlemdir ve önem verilmesi gerekir. Geleneksel yöntemlerle evde yapılan sünnet işlemlerinde enfeksiyon riskinin çok daha yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor.

Öte yandan, hekim dışında bir kişinin sünnet işlemi yapması yasal değil" dedi. Yaz aylarının sünnet için tercih edilmesine rağmen 12 ay boyunca bu işlemin yapılmasında herhangi bir sakıncası olmadığını dile getiren Op. Dr, Alper Dırık, "Sünnet için en önemli dönem ilk 3 aylık süreçtir. bebekler bu dönemde daha az hareketli ve sakindir. Sünnet işlemi bu dönemde çok daha kolay olur. 2-5 yaş arasında sünnet işlemi yaptırılmak isteniyorsa, ameliyathanede sedasyonla yani hafif anestezi altında yapılmasında yarar var" diye konuştu.