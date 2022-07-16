Besinlerle hafızanızı güçlendirebilirsiniz

Unutkanlık, toplumda çok sık karşılaşılan bir sorun. Bu sorununa çareyi mutfakta bulmaya ne dersiniz? Bazı besinlerin tüketilmesiyle unutkanlık sorunu büyük ölçüde giderilebiliyor. İşte mucize besinler:



BALIK: Beyin fonksiyonlarında Omega 3, önemli bir yere sahiptir. Omega 3 içeren balık, beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar.

Özellikle Omega 3 bakımından zengin olan balık ise somondur. Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, semizotu ve keten tohumu da Omega 3 zengini diğer besinlerdir.



GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN



YABAN MERSİNİ: Beyni serbest radikal hasarından korumada rol oynayan yaban mersini, içeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı da çok faydalıdır.



BİTTER ÇİKOLATA: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu da artırır.



YUMURTA: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.



KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR: Ruh halini olumlu yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.



KIRMIZI LAHANA: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğan da bir başka iyi seçenektir.



ISPANAK: E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir.

Bu nedenle ıspanak önemli bir hafıza güçlendirici besindir.

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