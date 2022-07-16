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Haberler Sağlık Besinlerle hafızanızı güçlendirebilirsiniz

Besinlerle hafızanızı güçlendirebilirsiniz

Balık, yumurta ve bitter çikolata, beyni koruyarak unutkanlık sorununa çare oluyor

16.7.2022

Besinlerle hafızanızı güçlendirebilirsiniz
Unutkanlık, toplumda çok sık karşılaşılan bir sorun. Bu sorununa çareyi mutfakta bulmaya ne dersiniz? Bazı besinlerin tüketilmesiyle unutkanlık sorunu büyük ölçüde giderilebiliyor. İşte mucize besinler:

BALIK: Beyin fonksiyonlarında Omega 3, önemli bir yere sahiptir. Omega 3 içeren balık, beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar.
Özellikle Omega 3 bakımından zengin olan balık ise somondur. Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, semizotu ve keten tohumu da Omega 3 zengini diğer besinlerdir.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

YABAN MERSİNİ: Beyni serbest radikal hasarından korumada rol oynayan yaban mersini, içeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı da çok faydalıdır.

BİTTER ÇİKOLATA: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu da artırır.

YUMURTA: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.

KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR: Ruh halini olumlu yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.

KIRMIZI LAHANA: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğan da bir başka iyi seçenektir.

ISPANAK: E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir.
Bu nedenle ıspanak önemli bir hafıza güçlendirici besindir.

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