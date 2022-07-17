‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne sen de katıl

2011 yılından bu yana plastik ürün kullanımının artmasına karşı farkındalık yaratmak amacıyla Plastiksiz Temmuz Etkinlikleri düzenleniyor. Bu oluşumun amacı insanların tek kullanımlık plastik ürünleri reddetmesi ile kullanılan plastik miktarını azaltmak. 159 ülkeden 2 milyondan fazla kişi, tek kullanımlık plastiklerin doğayı kirletmesine engel olmak için bu harekete katılıyor. Günümüzde pek çok çevre sorununa yol açtığı bilinmesine rağmen maalesef plastik üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artıyor. Plastikler anne karnındaki bebeğin plasentasından içtiğimiz suya kadar her yerdeler. Araştırmalara göre ise her hafta yaklaşık bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz.

SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR

Plastikler sadece kirliliğe değil, iklim krizi açısından da sorunlara neden oluyor. Yapılan son çalışmalarda insan kanında bile plastik bulunabildiği tespit edildi. Bu plastikler kanserojen etki göstererek veya tiroid bezi, pankreas, kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde ise testisler üzerinde olumsuz etkilere neden olarak sağlığımızın bozulmasına öncülük ediyor. Plastiklerin kısırlık, karaciğer enzimlerinin yükselmesi, karın yağlanması, çocuklarda genetik yapının değişmesi gibi etkilerinden de söz etmemiz mümkün. Günümüzde plastik kullanımının en yaygın olduğu yerlerden biri mutfak gereçleri, siz de bir adım atarak plastikleri azaltmaya mutfağınızdan başlayabilirsiniz.

MUTFAKTA PLASTİKLERİ AZALTMAK İÇİN :

● Tek kullanımlık plastik bardak, çatal, bıçak ve tabak kullanımından vazgeçin. ● Plastikten üretilmiş mutfak süngeri ve fırçalar yerine doğal süngerler, kabak lifi ve bambu fırçalar tercih edin. ● Yemek sipariş ederken, plastik çatal, bıçak istemiyorum seçeneğini aktifleştirin. ● Alışverişlerde plastik poşet almak yerine yanınızda taşıdığınız fileleri ve bez torbalar kullanın. ● Kahve satın alırken kendi termosunuzu yanınızda götürün. ● Saklama kabı olarak cam kavanozları ve kapları kullanın. ● Kurubaklagil, tarhana, bulgur gibi taneli besinleri bez keselerde muhafaza edin. ● Plastik şişede su almak yerine kendi su mataranızı yanınızda taşıyın.

EV EŞYALARINDA PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN :

● Kıyafetlerde %100 pamuk kumaşları tercih edin. ● Kullanmadığınız kıyafetleri temiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine verin. ● Uzun yüksek ısıda yıkamalar yerine ihtiyaç halinde ve düşük ısıda yıkamalar uygulayın. ● Ürün paketlerken plastik bant ve ambalaj yerine bantsız paketleme teknikleri ve bez torbalar tercih edin.

BANYODA PLASTİK ÜRÜNLERİ AZALTMAK İÇİN :

● Doğa dostu katı sabun ve şampuanlar kullanın. ● Banyo liflerinizi doğal süngerler, kabak lifi veya örme lifler ile değiştirin. ● Yıkanabilir makyaj silme mendilleri tercih edin veya eskimiş tişörtlerinizden kendinize mendiller kesin. ● Plastik diş ipleri ve fırçalar yerine bambu fırça ve ipek diş ipleri kullanın.

OKULDA PLASTİK KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN :

● Eğitimciler eğitimler düzenlemeli. ● Öğrenciler kendi termos, şişe ve bardaklarını yanlarında bulundurmalı.