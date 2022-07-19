Yazın da çocukların bağışıklığı güçlü olsun

Kış ayları ailelerin çocukları için en çok endişelendikleri mevsim olur genellikle. Ancak son yıllarda Covid-19 ve influenza gibi enfeksiyonlara karşı ailelerin yaz döneminde de çocukları için beslenme programı yapmaları çok önemli hale geldi. İşte çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için uzmanların önerileri:

ŞEKER AZALTILMALI

Çocuklar güçlü bir immün sistemine sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme ile ulaşır. Doğada karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olmak üzere 50'den fazla besin ögesi bulunur. Bu besin ögeleri vücuda takviye olarak değil tüketilerek alınmalı. Yalnızca bu sayede çocuklar sağlıklı bir yaşam sürebilir. Besinler, içerdikleri besin ögelerinin çeşitliliği ve miktarları açısından farklılık gösterir. Her besinde aynı vitamin oranları yahut aynı yapı taşları bulmak mümkün değil.

Besinleri birbirlerinden farklı yapan da bu olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmek adına tek bir besin ile tüm besin ögelerini vücuda almak beklenmemeli.

Besinler içerdikleri besin ögelerine ya da işlevlerine göre 4 gruba (et grubu, süt grubu, ekmek ve tahıl grubu, sebze & meyve grubu) ayrılıyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için öğünlerde tüketilecek menülerin, 4 besin grubunu temsil edecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Sadece boş kalori ile enerji içerdiğinden günlük beslenme rutinlerinde şekere olabildiğince az yer verilmeli. Vitaminler, Demir, Çinko, Omega-3 Yağ Asitleri, fermente süt ürünleri, su tüketimi beslenmede önemlidir.

1. Vitaminler; A, C ve E vitaminleri vücutta hücre hasarını önler. Renkli sebze ve meyveler, tam tahıllar, kuru yemişler, kuru baklagiller antioksidan vitaminlerden zengin besinlerdir.

2. D Vitamini bağışıklık sisteminin iyileştirilmesinde hayati önem taşır. D vitamini vücuda ancak güneş ışınlarının doğrudan cilde yansıması ile sağlanır.

3. Demir eksikliği enfeksiyonların sıklığını artırır. Sakatatlar, et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler,

kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler demir açısından zengin besinlerdir.

4. Omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdikleri bildirilmiştir. Omega-3'ün en önemli kaynağı balıktır.

5. Fermente süt ürünlerinin enfeksiyonlara karşı korunmada, semptomlarının hafifletilmesinde rol

aldıkları belirtilir. Bunlara örnek yoğurt ve kefir verilebilir.