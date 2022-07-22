Yaz salatalarını sofranızdan hiç eksik etmeyin

Diyetisyen Çisem Gündüz, salataların yaz sofralarının olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekerek sağlıklı, serinletici ve doyurucu üç salata tarifi verdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz yaz aylarında artan sıcaklıkların sağlık ve beslenme üzerinde oldukça etkili olduğunu anımsattı.

Gündüz, "Artan sıcaklar ve beslenme düzenindeki değişiklikler, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarının artmasına yol açıyor. Bu yüzden özellikle yazın, sıvı alımını ihmal etmeden beslenme düzenini ayarlamak gerekir" dedi.

LİFLİ GIDA ÖNEMLİ

Sebze ve salataların birçok hastalıktan korunmada etkili olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Gündüz, "Bağışıklık sistemini güçlendirmede, kanserde, kalp ve damar sağlığında, inflamatuar hastalıklarda, sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarında lif alımı önemlidir. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze tüketimi, ihtiyaç duyulan lif teminini sağlar ve beraberinde birçok vitamin ve mineralin alımına yardımcı olur" diye konuştu.

SIVI ALIMINI DESTEKLER

Diyetisyen Gündüz, sebzelerin ve yeşil yapraklı salataların lif içeriklerinin yüksek olması sebebiyle tok tutucu, bağırsak sağlığını koruyucu, kolesterol düşürücü özelliği olduğunu vurgulayarak, "Diyetinde yeterli sebze ya da salata tüketmeyenlerin kan şekeri hızlı düşebilir, sık acıkıp sağlıksız atıştırmalar tüketmeye yol açabilir. Sebze ve salatalar, yeterli ve dengeli beslenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle yaz mevsiminde sıvı alımını desteklediği için çok faydalıdır. Bu nedenle sofralardan eksik edilmemeli" ifadelerini kullandı. Gündüz, semizotlu kuskus salatası, yeşil mercimekli salata ve çıtır nohutlu patlıcan salatasının doyurucu olduğunu belirtti.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

SOMON, uskumru, sardalya, hamsi, palamut gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaptan koruyor, hastalıklara karşı her mevsim vücut direncimizi artırıyor. Omega-3 ayrıca kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Bu besinler çocukların sağlıklı büyümesinin ve sağlıklarını korumasının da temelini oluşturuyor. Yumurta, keten tohumu ve zencefil ise kas ağrılarına iyi geliyor.