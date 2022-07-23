Aşırı sıcaklarda beslenmeye dikkat!

Yaz ayları, yediğimiz yemeklere en fazla dikkat etmemiz gereken aylar. Özellikle de kronik hastalığı olan kişiler, aşırı sıcaklarda beslenmesine özen göstermeli. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, aşırı sıcaklarda mutlaka tüketilmesi ve uzak durulması gereken besinleri sıraladı:



* Sıcak, baharatlı, kızarmış ve aşırı tuzlu yiyecekleri tüketmeyin.

* Sebzeli sandviçler, soğuk çorbalar, az yağlı süt ürünleri, meyve salataları, ızgara balık, salata vb. tercih edin.

* Hafif, besleyici ve yağsız öğünler tüketin. Kurutulmuş meyve yerine taze meyve almını artırın.

* Tatlı için taze meyve, dondurma ve sorbeleri tercih edebilirsiniz.

* Porsiyon kontrolüne dikkat edin. Bol yeşillik ile fazla miktarda su içeren domates ve salatalık tüketin.

* Karbonhidrat alımını azaltıp, protein alımını artırın.

* Yemeklerin yanına aldığınız makarna, patates kurubaklagilli salatalar vb. 1 su bardağını geçmesin. Tabii ki karbonhidrat içeren bir besin almak yerine örneğin bir ıspanak sotelemek daha akıllıca bir tercih olacaktır.

* Kepekli makarna veya esmer pirincin içine pişmiş sebzeler ekleyin. Hem daha hafif hem de daha lezzetli ve besleyici olacaktır.

KALP HASTALARINA SICAKLIK UYARISI

Son günlerde Avrupa'yı etkisi altına alan hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesine neden oldu. Uzmanlar yaz aylarının bugüne kadar rüzgârın etkisiyle serin geçtiğini fakat önümüzdeki günlerde Avrupa'da görülen sıcaklıkların Türkiye'de de hissedileceğini belirtiyor. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde kendini hissettirecek sıcak hava, nem ile birleşince kronik kalp hastaları için ciddi tehlike oluşturabilecek. Kronik kalp hastaları için uyarıda bulunan Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, kronik kalp rahatsızlığı olan hastaları maalesef olumsuz etkiliyor. Özellikle kalp kapak hastalığı olan kişilerde, şikayetlerin artması ve mevcut durumun kötüleşmesinin yanında en sık görülen şikayetler; nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı" diye konuştu.

AKDENİZ MUTFAĞINA UYGUN BESLENİN

"Özellikle kalp kapak hastalığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse ilaç dozlarının yeniden ayarlanması gerekebiliyor" diyen Prof. Dr. Köksal, "Günde en az 1,5-2 litre su tüketilmeli, Akdeniz mutfağına uygun beslenilmeli, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, serin ve gölge ortamlar tercih edilmeli. Nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi şikâyetlerin artması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DONDURMAYI MUTLAKA SU İLE TÜKETMELİSİNİZ

YAZ aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığı belirgin oranda arttı. Uzmanlar dondurmanın su ile beraber tüketildiğinde boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtti. Dondurmanın doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmadığını belirten uzmanlar, "Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişilerde boğaz enfeksiyonuna neden olabilir. Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. Dondurmayı su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor" diye konuştu.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN EN BÜYÜK SORUNU İŞTAHSIZLIK

Çocukluk çağında en çok rastlanan beslenme problemlerinden bir tanesi iştahsızlıktır. İştahsızlık sonucu çocuk kendisi için gerekli besin öğelerini alamaz. Bu yaşlarda, yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda, fiziksel gelişimin yanı sıra zeka gelişimi ve öğrenme yetenekleri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Diyet Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, "Anne ve babalar çocuğa besin çeşitliliği fazla, besleyici değeri yüksek, az miktarla gereksinmeyi karşılayabilecek yemekler hazırlamalı. Günde üç öğün her gruptan besin önerilen miktarlarda tüketildiğinde, yeterli ve dengeli beslenme sağlanır. Çocuklar, günde beş veya altı öğün beslenmeli" dedi.