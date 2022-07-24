Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Çay sadece yudumlamak için değildir. Göz altı morlukları ve torbalanmalara yardımcı olması için aslında kafeinli çay poşetleri kullanabilirsiniz.

Çaydaki kafein güçlü antioksidanlar içerir ve cildinize kan akışını artırabilir. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruduğu ve yaşlanma sürecini potansiyel olarak yavaşlattığı söylenir.

NASIL UYGULANIR?

İki çay poşetini 3 ila 5 dakika demleyin.

Çay poşetlerini buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın.

Ardından fazla sıvıyı sıkın ve göz altı bölgenize uygulayın.

Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika bekletin

En az 1 hafta boyunca her gün uygulayın.