Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

*Daha düzenli ve yeterli su için
Su, göz altı torbalarının en büyük düşmanıdır. Vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 60'ını sudan oluşur. Bu göz önüne alındığında, dehidrasyonun göz altı torbalarına katkıda bulunması şaşırtıcı olmayabilir.
*Göz altı torbalarından kurtulmak için daha kaliteli uyuyun
Düzensiz uyku narin göz altlarınızı bitkin bırakıyor. Günlük ortalama 8 saat uyumanız gerekiyor ancak kaliteli bir uyku da çok önemli. Bunun için doğru sıcaklıkta, havadan bir ortamda ve her gün aynı saatlerde uyuyun.
*Daha çok bitki çayı için
Yeşil çay gibi bir çok bitki çayı vücudun toksinlerden arınması için çalışır. Daha az toksin daha az göz altı torbası demektir. Daha sık bitki çayı içerek vücudunuza destek olun.