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Haberler Sağlık Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Özellikle kadınların estetik açıdan kabusu olan göz altı torbaları, genellikle kalıtsal nedenlere bağlı olarak oluşabiliyor. Stres, yetersiz uyku, sağlıksız beslenme de göz altı torbaların oluşmasına ve daha yorgun gözükmeye yol açıyor. Peki göz altı torbalarından kurtulmak için neler yapmak gerekir? Evde uygulanabilecek yöntemler neler? İşte göz altı torbalarını yok ederek daha genç bir görünüme kavuşmak için evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

24.07.2022, 14:29

Birçok çevresel faktörün de neden olabileceği göz altı torbaları yorgun ve olduğundan yaşlı bir görünüm sağlayarak estetik açıdan hoş olmayan görüntülere yol açabiliyor. Ancak kolaylıkla denenebilecek birkaç ipucu ve dikkat edilmesi gerekenlerle göz altı torbalarını azaltmak ve daha dinç bir görünüme kavuşmak mümkün.

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Daha fazla su içmek ve soğuk kompres uygulamak göz torbalarının hızla küçülmesine yardımcı olabilir, ancak uzun vadede görünümlerini azaltmanın yolu yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmaktan geçiyor.

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Göz altı torbalarınızdan kurtulmak için düzenli uygulamanız gereken yöntemler:

Bu yöntemlerle birlikte verilmiş olan ipuçlarını uygulayarak göz altınızdaki şişliklerin gözle görülür şekilde geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntemler hemen etkisini gösterse de daha kalıcı ve gerçek sonuçlar için en azından 20 gün düzenli uygulama yapmanız gerektiğini unutmayın. Yöntemleri dönüşümlü olarak uygularken verilen diğer ipuçlarına dikkat etmelisiniz.

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

Çay sadece yudumlamak için değildir. Göz altı morlukları ve torbalanmalara yardımcı olması için aslında kafeinli çay poşetleri kullanabilirsiniz.

Çaydaki kafein güçlü antioksidanlar içerir ve cildinize kan akışını artırabilir. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruduğu ve yaşlanma sürecini potansiyel olarak yavaşlattığı söylenir.

NASIL UYGULANIR?

İki çay poşetini 3 ila 5 dakika demleyin.
Çay poşetlerini buzdolabında 20 dakika soğumaya bırakın.
Ardından fazla sıvıyı sıkın ve göz altı bölgenize uygulayın.
Çay poşetlerini 15 ila 30 dakika bekletin
En az 1 hafta boyunca her gün uygulayın.

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

SOĞUK PRESS UYGULAMASI

NASIL UYGULANIR?

*soğutulmuş çay kaşığı
*buz dolabından çıkarılmış soğuk salatalık
*ya da ıslak bir bez kullanabilirsiniz.
*Yuvarlak makyaj pedlerini ikiye kesip, ıslatarak dondurucuya koyabilirsiniz.

Uygulamadan önce cildinizin aşırı donmasını önlemek için kompresini yumuşak bir bezle sarın Sonuçları görmek için kompresi birkaç dakika uygulamanız yeterlidir

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

*Daha düzenli ve yeterli su için
Su, göz altı torbalarının en büyük düşmanıdır. Vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 60'ını sudan oluşur. Bu göz önüne alındığında, dehidrasyonun göz altı torbalarına katkıda bulunması şaşırtıcı olmayabilir.

*Göz altı torbalarından kurtulmak için daha kaliteli uyuyun
Düzensiz uyku narin göz altlarınızı bitkin bırakıyor. Günlük ortalama 8 saat uyumanız gerekiyor ancak kaliteli bir uyku da çok önemli. Bunun için doğru sıcaklıkta, havadan bir ortamda ve her gün aynı saatlerde uyuyun.

*Daha çok bitki çayı için
Yeşil çay gibi bir çok bitki çayı vücudun toksinlerden arınması için çalışır. Daha az toksin daha az göz altı torbası demektir. Daha sık bitki çayı içerek vücudunuza destek olun.

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

*Dolaşım sisteminizi güçlendiririn
Göz altı torbalarının en büyük sebebi, göz çevresindeki dolaşım sorunlarıdır. Hassas ve ince göz çevresi kan dolaşımlarındaki sıkıntıları hemen yansıtır. Bunun için daha çok hareket etmek ve doğru beslenmek çok önemlidir.

*Gözenekleri açık tutun
Göz çevresindeki deri oldukça ince ve narindir. Tüm gün toz ve kir bu derideki gözenekleri tıkar. Düzenli narin bir temizlik morlukların ve torbaların azalması için önemlidir.

*Göz çevresine uygun ürünler kullanın
Göz çevresi hassas bir bölge olduğu için göz çevresine özel nemlendiriciler kullanılmadığında gözeneklerin tıkanması olasıdır. Bu da o deriyi ağırlaştırır ve torbalara neden olur. Göz çevresi için uygun ürünler kullanın

Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün! İşte evde deneyebileceğiniz yöntemler...

*Güneşten her gün korunun
Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da UV ışınlarına maruz kaldığınızı unutmayın. Göz çevresini güneşten korumak için her gün güneş koruma kremi kullanın

*Alerjilerinizi kontrol ettirin
Alerjiler, sinüslerinizi kapatır ve göz altlarında torbalara neden olabilir. Göz altı torbalarından şikayetçiyseniz doktorunuza giderek alerjiniz olup olmadığını öğrenin ve tedavi olun.

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