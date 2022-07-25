  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

Son zamanlarda meyveleri dalından tüketmek kadar yapraklarını kurutarak çayını içerek tüketmek de önemli bir hale geldi. Kan şekerini düzenlemekten ateş düşürmeye kadar her derde deva olan dut yaprağının çeşitli cilt problemleri üzerinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Peki, dut yaprağı daha nelere iyi gelir? Nasıl kullanılmalı? Ne kadar tüketilmeli? Dut yaprağı çayı ne kadar içilmeli? Bu sorulara cevap aradık...

25.07.2022, 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 10:53

Günümüzde modern tıbbın yanında alternatif tıp da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu bağlamda karşımıza bazı bitkiler çıkmaktadır. Dut ağacından elde edilen dut yaprağı da bunlardan biridir. Dut yaprağının birçok faydası bulunmaktadır. Kan şekerini düzenlemeden kalp sağlığına kadar vücudumuzun pek çok yerine önemli etkileri bulunmaktadır.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

Dut yaprağı, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir gıdadır. Dut yaprağını pek çok şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat çoğunlukla dut yaprağından çay yapılmaktadır. Dut yaprağı çayının da oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Bu nedenle dut yaprağını yeterli düzeylerde tüketmek, vücudumuza iyi gelecektir.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞI NE İŞE YARAR?

Bitkisel tedavi yöntemleri, geleneksel tıbbın önemli bir parçasıdır. Birçok bitkiden yapılan kürlerin ve çayların insan sağlığına önemli ölçüde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda dut yaprağının da sağlığa oldukça fazla yararı bulunmaktadır.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Dut yaprağının vücudumuzdaki ödemleri atmaya ve idrar sökmeye yarayan özelliği vardır.
-Dut yaprağının kullanımı sonrasında kan şekeri dengelenmeye başlar.
-Dut yaprağını bazı bitkilerle birlikte kaynatarak kullanımı, kalp rahatsızlıklarına önemli ölçüde iyi gelmektedir.
-Karaciğer hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlamaktadır.
-Egzama gibi sorunları önler.
-Serbest radikallerin vücuttaki işlevini engelleyerek antioksidan özelliği göstermektedir.
-Dut yaprağının kaynatılıp tüketilmesi, ağrı kesici olarak kullanılmasına da yol açmaktadır.
-Dut yapraklarından ve bazı özel bitkilerden hazırlanan çay, ateş düşürücü özellik göstermektedir.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Dut yaprağının içerisinde birçok bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler arasından en önemlilerinden biri antioksidan özelliği gösteren maddelerdir. Bunların yanında C vitamini, kalsiyum, çinko, potasyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi maddeleri içerisinde barındırmaktadır.

Dut yaprağı pek çok şeye iyi gelmektedir. Bunların başında kan şekerinin düzenlenmesi, kolesterol ve iltihap seviyelerini düşürmesi ve kalp hastalıklarıyla mücadele etmesi gibi özellikler bulunmaktadır. Bunların yanında bazı test tüpü araştırmaları sonucunda, bu yaprağın kansere karşı olumlu aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.

Test ve hayvan çalışmaları sonucunda dut yaprağının karaciğer hücrelerini hasara karşı koruyabildiği de görülmüştür. Bunlara ek olarak dut yaprağının yağ yıkımını arttırarak kilo vermeye önemli ölçüde yardım ettiği tespit edilmiştir.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Dut yaprağının faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise dut yaprağından elde edilen çayın faydalarından bahsedeceğiz. Aslında dut yaprağını tüketmek için çoğunlukla çayı yapılmaktadır. Bu nedenle yukarıda özelliklerin çoğu dut yaprağı çayında da bulunmaktadır. Özetleyecek olursak dut yaprağı çayının faydaları şunlardır:

-Soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.
-Kalp ve damar sağlığını destekler.
-İdrar söktürücü olarak kullanılmaktadır.
-Kan şekerini dengelemektedir.
-Ateş düşürücü özelliği vardır.
-Karaciğere faydalıdır.
-Egzama gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.
-Antioksidan özelliği bulunmaktadır.
-Kan basıncını ve tansiyonu düzenler.
-B1, B2 ve B6 vitamini içerir.
-Protein kaynağıdır.
-Kemikleri güçlendirir
-Kolesterolü düzenler.

Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞI NASIL SAKLANIR?

Dut yaprağının tüm faydalarından bahsettik. Burada dut yaprağının nasıl saklandığından ve tüketilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle dut yaprağının çoğunlukla çayı kullanılmaktadır. Bu nedenle yaprakları robottan geçirerek toz hale getirebilirsiniz.

Bunun yanında bütün halinde de saklayabilirsiniz. Fakat buzdolabında saklama yapmaya gerek yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken şey, direkt güneş almayan bir yere saklamak gerekmektedir.

Dut yaprağının kullanım şekillerinden biri de sarma yapmaktadır. Kültürümüzde önemli bir yer tutmuş olan sarma yemeğinde dut yaprağı kullanılarak lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Bunun yanında daha güçlü etkiler için tentür de hazırlayabilirsiniz. Dut yaprağının bir diğer kullanımı da kurutmadır. Gölge bir yerde yaprakları üst üste koymadan yayarak rahatlıkla kurutabilirsiniz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA