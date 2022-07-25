Hem antioksidan hem ağrı kesici: Dut yaprağı

DUT YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Dut yaprağının içerisinde birçok bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler arasından en önemlilerinden biri antioksidan özelliği gösteren maddelerdir. Bunların yanında C vitamini, kalsiyum, çinko, potasyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi maddeleri içerisinde barındırmaktadır.

Dut yaprağı pek çok şeye iyi gelmektedir. Bunların başında kan şekerinin düzenlenmesi, kolesterol ve iltihap seviyelerini düşürmesi ve kalp hastalıklarıyla mücadele etmesi gibi özellikler bulunmaktadır. Bunların yanında bazı test tüpü araştırmaları sonucunda, bu yaprağın kansere karşı olumlu aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.

Test ve hayvan çalışmaları sonucunda dut yaprağının karaciğer hücrelerini hasara karşı koruyabildiği de görülmüştür. Bunlara ek olarak dut yaprağının yağ yıkımını arttırarak kilo vermeye önemli ölçüde yardım ettiği tespit edilmiştir.