Kalbinizi bunlardan uzak tutun!

Diyetisyen Bahadır Su, dünyada meydana gelen ölüm nedenlerinin başında gelen kalp hastalıklarının büyük oranda yüksek kolesterol ile bağlantılı olduğunu söyledi. Yüksek kolesterolün belirgin ön belirtileri olmadığına dikkat çeken Su, "Bu yüzden geç farkındalık oluşur. Tüketilen besinler, fazla kilolar, hareketsiz yaşam, yaş, aile geçmişi ve genel sağlık durumu hep yüksek kolesterolü etkileyen faktörlerdir" dedi.

Tuz ve şeker:

Bu ikilinin fazla tüketimi oldukça zararlıdır. Düşük tuzlu beslenme alışkanlığı kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, düşük şeker içeren bir diyet de hem kilo almayı engeller hem de gizli şeker ve diyabeti kontrol altına almaya yardımcı olur.

Trans ve doymuş yağlar:

Doymuş yağ; yağlı etler, hindistan cevizi, palm yağı,unlu mamuller, tam yağlı süt ürünleri, derin yağda kızartılmış yiyecekler ve işlenmiş besinlerde bulunur. Trans yağlar ise; tam yağlı süt ürünleri, peynir, hidrojene yağ içeren besinler, sığır ve kuzu etinde doğal olarak mevcuttur. Her yağ kan yağlarında artışa sebep olup, kötü kolesterol seviyelerini yükseltir ve kalp hastalık riskini artırır.

Kremalı kahveler:

Kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içerir. Bu nedenle uzak durulmasında fayda vardır.

İşlenmiş Et:

İşlenmiş et, raf ömrünün uzun olması için kurutulmuş, tuzlanmış, fermente edilmiş ya da tütsülenmiş et olarak adlandırılır. Bu yiyecekler birçok kişi tarafından sevilse de düzenli ve çok miktarda tüketmek kalp sağlığına zarar verebilir.