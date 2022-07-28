Sağlıkta evde bakım dönemi

Günümüz koşullarında bir kişinin evden devlet veya özel bir hastaneye gidiş gelişi, zaman kaybına neden oluyor ve bir hayli maliyetli.

Hastanelerde randevu ve doktor sırası beklemek eziyetli olup çekilmez hal alınca, evde sağlık hizmetleri günümüzde kaçınılmaz oldu.

ÇOK FAYDALI BİR SİSTEM

Ülkemizde belki de ilk kez bu denli geniş kapsamlı ve de birçok branşta uygulamaya başlanan evde sağlık hizmetleri, İzmir Gazi Hastanesi tarafından başlatıldığı günden bugüne başarıyla sürdürülüyor. Bu sistem hasta ve yakınları tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle belli yaş üzeri hastaların evde hizmet almaları hem hasta için hem de aileleri için mükemmel bir fırsat oldu. Özellikle çalışan insanların hastaları için evde sağlık hizmetleri bu anlamda çok faydalı bir sistem oldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Evde sağlık hizmetlerinin nasıl yapıldığı konusunda görüşlerini aldığım hastanenin Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya "Hastanemiz 30 araçlık tam donanımlı hasta bakım araçları ile gelen talepleri karşılıyor. Kişinin adresine uzman hekimlerle giderek hastayı önce kayıt altına alıyoruz, hastalığın tanı ve teşhisi yapılarak en kısa zamanda uzmanı tarafından hastanın tetkikleri evinde yapılarak tedavisine başlanılıyor" diye anlattı.

BİRÇOK İŞLEM YAPILIYOR

Evde sağlık hizmetlerinin bir seferlik yapılacak bir iş olmadığını ve devamlılık istediğini belirten Sivrikaya, "Uzun süreli yapılan evde sağlık hizmetleri tedavide başarıyı getiriyor.

Başta kan tahlilleri, yara bakımı, röntgen, ultrason, fizik tedavi gibi birçok işlemin takibi ve tedavisi, uzman hekimler tarafından evde yapılabiliyor. Bu işlemler özelikle hasta tarafından bakıldığında daha da uygun şartlarda ve fiyatlarla yapılabiliyor" diye konuştu.

KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇECEK

Dr. İbrahim Sivrikaya`yı dinlerken şunu anladım: Bu sistem yeni nesil sağlık hizmetleri olacak. Ve artık hasta, yanına bir refakatçı alarak hastane yollarında ve hastane koridorlarında zaman kaybetmeden evde tedavisini rahatlıkla olabilecek.

Bu yöntemin hasta açısından önemli bir sistem olduğunun altını çizen. Dr. İbrahim Sivrikaya evde sağlık hizmetleri ile hem hasta hem de devlet açısından maddi kaybın azalacağını, özellikle de hastanın teşhis ve tedavide zaman kaybetmeyeceğini söyledi.