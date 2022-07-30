Ağrı polikliniğinden yüz güldüren sonuçlar

Özel İzmir Gazi Hastanesi Ağrı Polikliniği bölümü kanser ağrısından, ameliyatsız bel fıtığı tedavilerine kadar birçok alanda hizmet vererek hastalarını memnun etmeye devam ediyor.



BAŞARILI TEDAVİLER

Ağrı Polikliniği Sorumlu Hekimi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı Dr. Erkan Teyin, "Aldığımız başarılı sonuçlar ve hastalarımızın olumlu geri dönüşleri bizi hem gururlandırıyor, hem mutlu ediyor" dedi. Dr. Erkan Teyin, "Ağrı tedavisini birçok alanda kullanabiliyoruz. Kronik ağrılar, bel fıtığı, bel, baş, boyun, boyun fıtığı, sırt, kol, bacak, zona ve kanser ağrısı tedavisi, ozon tedavileri polikliniğimizde yapılabilmektedir. Sıklıkla bel boyun ağrılı hastalar başvuruyor. Bel boyun ağrısı diyoruz çünkü her bel boyun ağrısı fıtık değildir. Kaslar bağlar eklemler disk dediğimiz kemikler arasındaki conta görevi yapan yapılar hepsi ağrı yapar. Ağrı klinikleri sebebi ayırt edip tedavi eder veya ameliyata yönlendirir" dedi.



İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Polikliniklerinde uygulanan ağrı tedavilerinin cerrahiye göre daha güvenilir ve cerrahi öncesinde denenmesi gereken tedaviler olduğunu belirten Dr. Erkan Teyin, "Ağrı bilimi teknolojinin sıkça kullanıldığı alanlardan biridir. Çeşitli iğneler ile hastaya ağrı yaratan bölgeye yakın sinire ulaşılır. Sinirin çalışması bozulmadan, sinirin çalışma düzeni ayarlanır. Zararsız bir yöntem olan Radyofrekans yöntemi basit ağrı kesiciler ile geçmeyen yüz, baş, boyun, bel, omuz, kalça sinir ağlarında kullanılır. Radyofrekans yöntemi kanser ağrılarında da kullanılabilir. Lazer tedavileri ve eklem içi iğneler de ağrı polikliniğimizde kullanılmaktadır. Omuz eklemi, kalça eklemi, el ve ayak eklemlerine iltihap dağıtıcı, kayganlaştırıcı ilaçlar, PRP yöntemi direkt olarak kullanılabilmektedir" dedi.

YAŞAM KALİTENİZ BOZULMASIN

DR. Erkan Teyin, ağrı oluştuğunda ne zaman doktora başvurulması gerektiği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Şiddetli olmayan ani başlayan boyun bel ağrıları doktora genellikle başvurmaz. Bu yanlış bir davranış değildir. Ağrılar şiddetli ise, birkaç gün içinde ağrınız geçmedi ise ve ağrıdan dolayı yaşam kaliteniz çok bozuldu ise doktora başvurabilirsiniz."