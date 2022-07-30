Anadolu Cerrahi yükselişini sürdürüyor

2017 yılında obezite cerrahi merkezi olarak, İzmir Mavişehir'de kurulan Anadolu Cerrahi, 2021 yılında Bayraklı'da öz sermayesi ile kurduğu merkezine taşındı ve bünyesine Estetik Cerrahi ile Diş Kliniğini de ekledi. Anadolu Cerrahi İzmir'den sonra İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Aydın, Söke ve Kuşadası'nda hizmet vermeye devam ediyor. Büyük bir kalite ile İzmir'de sağlık sektörüne değer katan Anadolu Cerrahi'nin gelişim sürecini, İşletmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sertan Güntaç anlattı.



● Anadolu Cerrahi için bu süreç nasıl başladı, anlatabilir misiniz?

2013 yılında Prof. Dr. Serdar Kaçar Hocam ile İzmir'e döndük. 2017 yılında kendi kliniklerimizi açmayı ve İzmir'e bir değer katmayı hedefledik. 3 ortaklı bir şekilde Prof. Dr. Serdar Kaçar, Serkan Özavcı ve ben Anadolu Cerrahi'yi kurduk. Harika bir çağrı merkezi kurduk. Sağlık kurumlarından tanıdığımız tecrübeli arkadaşlarımızı ekibimize dahil ettik. Prof. Dr. Serdar Kaçar ise tüm tıbbi sürecimizin başında olması en büyük şansımızdı. Çünkü bana göre Türkiye'nin en iyi genel cerrahlarından biri olan Serdar hocam, yeniliklere çok açık bir hekim. Serkan Özavcı ise sektör dışından işletme kökenli ortağımız. Uzun yıllar turizm sektöründe çalışmış, İzmir'de ticaret ile uğraşmış bir kişi. Sağlık turizmine yöneldiğimiz süreçte sistemi hem turizm, hem sağlık işletmesi hem de tıbbi olarak koordine edebilen ve 3 ayrı kişinin olmasının avantajını ise her zaman yaşadık.



● Peki pandemi sürecinde ekip olarak neler yaptınız?

Pandemide düşünecek ve planlama yapacak çok zamanımız oldu. Bu süreçte ilk olarak A Sınıfı Sağlık Turizm Acentası yatırımımız olan Odin Clinic'i kurduk ve Sağlık Bakanlığından Sağlık Turizm Yetki Belgemizi aldık. Pandemide yaşadığımız süreci ben ilerde sağlık yönetimi öğrencilerine bir vaka çalışması olarak kitabını yazıp bırakmak istiyorum. Pandemide açıkçası planlamadığımız tahmin edemediğimiz ve ön göremediğimiz bir çok şeyi yaşadık. Tam atlatıyoruz derken arkasından İzmir depremini yaşadık ve deprem olduğunda bizim Bayraklı Merkezde klinik inşaatımız yeni başlamıştı. Biz hep çalıştık, her alanda sürekli çalışarak, yeni fikirler geliştirerek, karar almaktan ve denemekten korkmayarak pandemi sürecini atlattığımızı düşünüyorum. Bu süreci büyüyerek tamamladığımızı görmek ise en büyük motivasyonumuz.



'YENİ ŞEHİRLERDE YATIRIMLAR SÜRECEK'

Şu anda İzmir dışında, İstanbul Anadolu yakasında, Bursa, Antalya, Ankara ve Aydın'da Söke ve Kuşadası olmak üzere yani 6 şehirde 7 ayrı noktada hizmet verdiklerini anlatan İşletmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sertan Güntaç, "Edirne ve Denizli için de planlamalarımız var" dedi.

HAYALİMİZ ÇOK FAZLA

İşletmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sertan Güntaç, yeni branşlar konusunda şöyle konuştu: "Biz Obezite Cerrahi Kliniği - Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği ve Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği dışında yeni bir branş eklemeyi düşünmüyoruz. Şu anda 3 Obezite Cerrahımız, 1 Plastik cerrahımız var, 1 Eylül'de Plastik Cerrahi Hekim sayımız 2'ye çıkacak. Diş Merkezimizde de hayalimiz çok daha fazla şu anki kliniğimizin tamamını Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapacak kadar büyütmek istiyoruz. Bu branşlar dışında yeni bir branş belki Dermatoloji olabilir ama bir planlamamız yok şu anda."