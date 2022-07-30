Boyun ağrısından kurtulabilirsiniz

Günümüzde boyun ağrısının toplumda çok yaygın bir şekilde görüldüğünü kaydeden Fizyoterapist Necdet Döner, boyun ağrısından korunmak için çok önemli tavsiyelerde bulundu.



YANLIŞ DURUŞA DİKKAT

Boyun bölgesinin 7 tane omurun birleşmesiyle oluşan başın hareketini ve baş ağırlığını taşıyan önemli bölge olduğunu kaydeden Fzt. Necdet Döner, "Günümüzde boyun ağrısı çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Boyun ağrısı neden olur? sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Boyun bölgesindeki kasların gergin olması olabilir, iltihabi faktörlerden kaynaklı olabilir, iç organların disfonksiyonu olabilir, rüzgara maruz kalma olabilir, yanlış duruşa sahip olma gibi birçok nedeni olabilir. Neden olabilecek faktörleri en aza indirerek boyun ağrısı riskinden kurtulabiliriz" dedi.

KORUNMAK IÇIN NE YAPILMALI?

● Boyun ağrısından korunmak için boynunuzu zorlayacak hareketlerden kaçının.

● Devamlı bir şekilde boynunuzu öne doğru eğmekten kaçının. Çünkü boynunuzun normal duruşunda boyun bölgesine binen yük 6 kg iken boynunuzu öne doğru eğdikçe boyun bölgesine binen yükünüz de artmaktadır ve bunu devamlı hale getirirseniz ilerleyen zamanlarda boyun probleminizin oluşması çok olağandır.

● Stresten uzak durun. Stres kasları gerilime uğratır ve bununla beraber omurgaya binen yükü arttırır stres yönetimine dikkat etmekte fayda var.

● Düzenli yapılan fiziksel aktiviteyle stresinizi azaltabilir kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Bununla beraber manuel terapi seansı alarak boyun ağrılarınızın oluşmasını önleyebilir varsa da ağrılarınız azaltabilirsiniz.