Bulanık görüyorsanız dikkat!

Korneanın incelmesi ve öne doğru koni şeklinde genişlemesi ile keratokonusun oluştuğunu kaydeden Özel Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Aras Saklamaz, "Bu istenmeyen bir durum olup ışığı gözün içine düzgün şekilde odaklaması bozulur. Sonuç olarak görme bozulur; günlük aktiviteler zorlaşır. Tam olarak neyin yol açtığı bilinmiyor" dedi.



20'Lİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKIYOR

HASTALIĞIN bazı vakalarda genetik gibi gözükebildiğini kaydeden Op. Dr. Saklamaz, "1/10 oranında ebeveynde de bulunmaktadır. Göz alerjisi, gözü şiddetli kaşıma ve Ehlers-Danlos veya Marfan Sendromu gibi bağ doku hastalıkları da ilişkilendirilmiştir. Genellikle 20'li yaşlara gelirken ortaya çıkar" dedi. Hastalığın erken dönem belirtileri arasında görmede bulanıklık, çizgilerin bükük ve dalgalı gözükmesi, ışığa hassasiyet ve parlama, gözde kızarıklık ve ödem olabileceğini kaydeden Op. Dr. Saklamaz, "Hastalık ilerledikçe bulanıklık artar, görmenin iyice bozulması ortaya çıkar" dedi.



KERATOKONUSUN rutin göz muayenesinde saptanabildiğini söyleyen Op. Dr. Saklamaz, "Tedavi değişkendir ve şikayetlere göre değişir. Erken dönemde gözlük kullanımı yeterliyken hastalık ilerlediğinde sert kontak lensler gerekmektedir. Bu şekilde görme kalitesi düzeltilmeye çalışılır. INTACS denen korneal implantlar korneayı düzleştirilir ve görmeyi düzeltir. Coss- Linking laser ile korneadaki incelme ve yumuşama kollejen yapıları güçlendirilerek durdurulmaya çalışılır" dedi.



MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURULMALI

TÜM seçenekler tükendiğinde kornea nakli ile bozulmuş kornea donörden alınan kornea ile değiştirilir. Keratokunus hastaları günlük hayatında göz kaşımamaya özen göstermelidir. Şiddetli göz kaşıma, hastalığı daha hızlı ilerletip şikayetlerinizin artmasında sebep olur. Kaşınan bir gözünüz varsa doktorunuza başvurup bunun önlenmesi için gerekenleri danışın" dedi.

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