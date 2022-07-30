‘Ergenlik döneminde anne ve babanın yaklaşımı önemli’

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, özellikle erkek çocuk anne-babalarının ergenlik döneminde dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Ergenliğe geçiş döneminde çocukların yanı sıra ebeveynlerin de büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Işık, "Çocukluktan erkekliğe geçişin başladığı bu süreçte erkek çocuklarda endişe, kaygı, kendini ispatlama çabası ve maruz kalınan fiziksel dönüşümler neticesinde cinsel farkındalığın üst düzeye çıkması gibi duygu durumları farklılaşması yaşanır" dedi. Bu dönemde çocuğun psikolojik açıdan da değişimler yaşadığını ifade eden Işık, "Erkek çocuklar için bu dönemde ebeveynlerinin yaklaşımları belirleyici öneme sahiptir. Ebeveynler mümkün olduğunca çocukların özel alanlarına müdahale etmemeli, yaşadıkları değişimlerin normal olduğunu aktarmalı ve çocuklarının vücutlarındaki değişimler nedeniyle küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdır. Bu dönemde yaşanması gereken değişimler henüz ortaya çıkmadıysa mutlaka uzmanlarla görüşülmesi gerekir" dedi.

DİĞER