Evde sağlık hizmetleri süreklilik ister

Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz sağlık sektörünün son durumunu değerlendirdi. Sağlık sektörünün ekonomik nedenlerden dolayı yorgun olduğunu söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Sağlığın ateşi yükseliyor" dedi. Kovid-19 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Op. Dr. Gürbüz sağlık sektörünün sorunları hakkında çözüm önerilerinde bulunarak sorunları yine kendi içinde, başta devletimize ve halkımıza olan inancımızla bir bütün olarak çözümler üretmeliyiz" dedi.



PANDEMİ YORDU

Sağlık sektörünün son derece yorgun olduğunu söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Ben sektörün içinden birisi olarak bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Sağlık sektörü deyince akla doktorlar geliyor. Ancak sağlık sektörü doktorundan hemşiresine, teknikerinden hasta bakıcısına kadar bir bütün. Şu anda başta doktorlar olmak üzere sağlık sektörü çok yorgun. Hem pandemi sürecinden hem günümüz koşullarından dolayı çalışanlarımız yorulmuş durumdalar. Yukarıdan bakıldığında doktorlar daha az çalışıp daha çok para istiyormuş gibi görünüyor. Bu tür sıkıntıları önemsemeyenler bir takım alt sebepler öne sürüyor. Aslında durum böyle değil. Sağlık çalışanlarının iş yükü çok fazla, yorulan ve sürekli çalışan doktorlara uygulanan şiddet bazı hekimlerin zorunlu olarak emekliye ayrılmasına neden oldu, hatta mesleği bırakmak isteyenler bile olabiliyor. Çalışmayı bırakanlar, özele geçenler. Bunun çaresi var mı? Var. Doktorların dinlenmesi gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanımız bir takım iyileştirici önlemler aldı. Özellikle başta medikal malzemeler ve kullanılan ilaçların dolar ve euro üzerinden giriş maliyetleri yükseldi. Bunlarla ilgili bir takım önlemler alınabilir. Bazı gereksiz hasta şikâyetleri doktorların iş gücünün bir kısmını buna harcamasına ve moral bozukluğuna sebep oluyor" dedi.



İHMALE GELMEZ

Ekonomik zorluklar, doların yükselmesi, fiyatların artması, sağlık sektörünün daha çok ithal ürünlere bağımlı olarak faaliyet göstermesi sebebiyle maliyetlerin arttığını bu nedenle bir takım sıkıntıların olduğunu kaydeden Op. Dr. Gürbüz, "Kamu da ve özel sektörde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Özel sektör maliyetleri yansıttığında hasta memnuniyetsizliği artıyor. Özellikle SGK SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarında bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Her ne kadar yılbaşında zam yapılmış olsa da Avrupa'da dolayısıyla da ülkemizdeki yüksek enflasyonla birlikle fiyatlar eridi. Devlet de haklı, başka harcama kalemleri de var ancak sağlıkta çok çok önemli. İhmal edilmeye gelmez. İlaçlar çok önemli kalemler. İlaca ulaşamama gibi durumlar ortaya çıkmamalı" şeklinde konuştu.



PRESTİJ KAZANDIRDI

Op. Dr. Özer Gürbüz sağlık personellerinin yurt dışına gitmeye başladıklarını belirterek, "Sadece doktorlar değil bir çok sağlık personelinin Avrupa'nın çeşitli yerleri birazcık dil bilen personellere özellikle Almanya kapılarını açtı. Bununla ilgili de bir şekilde önlem alınmalı. Bu giden kişilerin geri dönmeleri çok zaman alır. 2002 yılında başlayan sağlıktaki memnuniyet hem hükümete hem devlere büyük prestij kazandırmıştır" dedi. Batı Anadolu Central Hospital ve diğer sağlık kuruluşları olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Biz halkımıza, devletimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Maddi kaygılarla yurt dışına gitmeyi hiç tasvip etmiyorum. Bu sorunlar çözülür. Türkiye parlak günlerini yaşayacaktır. Benim Türkiye'nin geleceğine olan inancım tam. Ben bu anlamda hizmetime devam ediyorum, devam da edeceğim. Fakat böyle bir gerçek var ve bilinmesi gerekiyor" dedi.

YAŞLI BAKIMINA DESTEK OLUNUYOR

EVDE sağlık uygulamalarının başlangıçta yaşlılık döneminde ortaya çıkan bazı bakım sorunlarının giderilmesine odaklandığını söyleyen Dr. Sivrikaya, toplumda yatak yaraları olarak bilinen bası ülserlerinin öncelikli bakım sorunları arasında yer aldığını belirtti. Hastaya çoğu zaman bir aile bireyi ya da sağlık eğitimi olmayan kişilerin bakım vermekte olduğunu, bu kişilere mutlaka eğitim verilmesi gerektiğini belirten Dr. Sivrikaya; Alzheimer, kalp hastası, böbrek hastası ya da KOAH hastasında farklı eğitimler gerektiğini hatırlattı.

24 SAAT TAKİP

Dr. İbrahim Sivrikaya, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında hastanın ayağına götürdüğümüz birçok sağlık hizmetine ilave olarak bu programı sisteme monte ederek, tüm cerrahi hastaların ve kritik hastaların doktorları tarafından 24 saat takip edilebilmesi konusunda yepyeni bir sayfa açmayı planlıyoruz. Bu sistemle gerektiğinde hastanın durumu çok kritikse 112'ye bilgi vereceğiz. Hastanın uygun sağlık merkezine hızlı bir şekilde transferini sağlayacağız" diye konuştu.

TEKNOLOJİ İLE ENTEGRE

"GAZİ Hastanesi olarak gelişen teknolojiyi uzman ekiplerimizle birlikte harmanlayarak hastalarımıza yepyeni bir teknolojiyi sunmaya başladık" diyen Dr. İbrahim Sivrikaya, "Giyilebilir teknolojiyle, cep telefonlarına yüklenebilen bir yazılım geliştirdik. Bu program cep telefonuna yüklendiğinde hasta ile hekim arasında bir bağ sağlıyor. Bu bağ sayesinde biz hastanın ilaçlarını günü gününe içip içmediğini, tansiyonunu, kan şekerini, ateşini, oksijen saturasyonunu, kalp hızını ve gerektiğinde EKG'sini anlık olarak takip etme olanağına kavuşuyoruz. Bu teknoloji ile hastalarımızın durumunda kritik bir değişiklik olduğunda hızlı haber alma ve hastaya hızlı ulaşma konusunda hizmetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu programı bu önümüzdeki haftadan itibaren hastalarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.