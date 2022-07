Genetik yatkınlık böbrek taşında en önemli faktör

EKOL Sağlık Grubu Sada Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İlker Karabuğa, her on kişiden birinde taş oluştuğunu belirtti.



TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER

OPR. Dr. Karabuğa, "Taş hastalığı her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, sıklık 20-50 yaşları arasında artmaktadır. Yaşamı boyunca bir kez üriner sisteminde taş problemi yaşamış bir kişinin 1 yıl içerisinde aynı problemle tekrar karşılaşma olasılığı yaklaşık yüzde 10, beşinci yılda yüzde 35 ve onuncu yılda yüzde 50'dir. Ailesinde üriner sistem taşı hikayesi olanlar yüksek risk grubundadırlar. Genetik yatkınlık, taş oluşumundaki önemli bir risk faktörüdür" dedi. İlk ve sık görülen yakınmanın şiddetli ağrı olduğunu belirten Opr. Dr. Karabuğa, "Yaşanabilecek en ağrılı durumlardan biridir, doğum sancısına benzer" dedi. Opr. Dr. İlker Karabuğa tedavi yöntemlerini anlattı.



TAŞ KIRMA YÖNTEMİ (ESWL):

Vücut dışında oluşturulan şok (basınç) dalgalarının böbrekteki taşlar üzerine odaklanması ile taşların kırılması esasına dayanan tedavi şeklidir. Çapı 2 cm'nin altındaki taşlarda en etkili tedavi şeklidir.



YÜZDE 95 BAŞARI ORANI

LAZERLE TAŞ KIRMA:

Doğal idrar kanalından böbreğe kadar çıkılarak böbreğin odacıkları içindeki taşlar lazer yöntemiyle kırılmaktadır. Başarı oranı yüzde 95'lerdedir. İyileşme ve hastanede kalış süresi kısadır. Tamamen endoskopik bir yöntemdir.



PERKÜTAN TAŞ CERRAHİSİ:

Günümüzde artık böbrek taşlarının çok az bir kısmı (yüzde 1) açık ameliyat yöntemi ile alınmakta. Taş kırma yöntemi ile tedavi edilemeyen veya kırılsa da dökülemeyecek büyüklükte olan taşların çoğunda hastalara açık ameliyat yapmadan, böbreğe tek bir kanaldan girilerek (kapalı yoldan) tedavi yapılabilmektedir.

DİĞER