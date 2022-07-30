Hafta hafta hamilelik takibi

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş, gebeliğin ilk vizitinde de, ayrıntılı tıbbi öykü, fizik muayene, ultrasonografik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek sağlıklı bir gebelik takibinin nasıl olması gerektiğini anlattı:



6-10. HAFTA: Ultrason ile fetal kalp aktivitesi, fetus sayısı, fetusun baş-popo mesafesi ile gebelik haftası tayini kontrol edilmekte.



11-14. HAFTA: Genetik bozukluklar açısında, bazı anöploidiler için yapılmaktadır. Ultrasonografik değerlendirmeyle ense saydamlık kalınlığı ölçümü, fetal burun değerlendirmesi ile anne kanında testler yapılır.



DETAYLI ULTRASON

18.-23. HAFTA: Konjenital anomali taramasının, genellikle gebeliğin 18-22'nci haftasında yapılması önerilir. Detaylı ultrasonografik muayenede fetal kafatası, beyin yapıları, 4 boyutlu boyutlu ultrason ile yüz muayenesi, boyun, toraks, kalp, abdomen, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, ekstremiteler, omurga, amniyon sıvısı, umbilikal kord ve plasenta değerlendirilir.



24.-28. HAFTA: Fetal anatomi ve gelişim, fetusun doğum kanalına yakın kısmı, fetal kardiyak aktivite, plasenta ve amniyon sıvı miktarı değerlendirilir. Rh kan uyuşmazlığı olan gebeler 28. haftada değerlendirilmeli.



32.-36. HAFTA: Fetal anatomi ve gelişim, fetusun doğum kanalına yakın olan kısmı, fetal kar aktivite, plasenta ve amniyon sıvı miktarı değerlendirilir. Genellikle bu haftalardan doğuma kadar antenatal fetal iyilik hali testleri yapılır.



36. -41. HAFTA: 36'ncı hafta artık fetal akciğer matürasyonun tamamlanmaya yakın olduğu haftadır. Gebeliğin 41'inci haftasına kadar yakın göz gözlem yapılması gerekir. Yaygın klinik uygulama, en geç 41'inci hafta itibari ile gebeliğin sonlandırılmasıdır.



HER TÜRLÜ HAZIRLIĞIMIZ MEVCUT

Anne adaylarının doğum sürecini güvenli ve konforlu şekilde deneyimlemesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Ertaş, "Doğum salonumuz sağlıklı, konforlu ve güvenli bir doğum için gerekli detayların düşünüldüğü ileri teknolojiyle donatılmıştır. Sancı- Doğum Odası olarak planlanmış tek kişilik odalarımızda hem yüksek hem de düşük riskli hastaların izlemi yapılabiliyor. Doğum sonrası konforlu odalarda kat hemşirelerimiz ile takip ve izleme devam ediyoruz. Emzirme danışmanlarımız eşliğinde anneye doğru emzirme konusunda destek oluyoruz" dedi.

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